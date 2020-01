Česká eurokomisárka dala Babišovi košom: Odmietla premiéra a obchod s Poliakmi

PRAHA - Česká eurokomisárka Věra Jourová odmietla vyhovieť českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorý sa usiloval o to, aby do svojho tímu v Európskej komisii, kde je Jourová komisárkou pre hodnoty a transparentnosť, zaradila aj istého Poliaka, navrhnutého poľskou vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS).

Ako informujú české médiá, malo ísť o súčasť vzájomne výhodného obchodu s Poľskom, v rámci ktorého chcel zas Babiš umiestniť "svojho" človeka do tímu poľského eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechovského.

Babiš podľa týchto informácií najskôr poľskej strane argumentoval, že Jourová už s jedným Poliakom do svojho tímu ráta, poľský premiér Mateusz Morawiecki však údajne namietol, že tento človek nepatrí medzi "jeho ľudí" a odporučil iného kandidáta, ktorý bol blízky PiS. Babiš sa o jeho dosadenie do Jourovej tímu podľa týchto informácií naozaj usiloval, no Jourová to odmietla.