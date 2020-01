Prípad, ktorý otriasa Českom a Slovenskom: Najhorší deň v živote Alexie! Prvá noc bez rodiny

Alexia (11) prežíva najhoršie chvíle života. V stredu musela opustiť svoju rodinu a nastúpiť do Krízového centra v Brne, kde ju majú prevychovať, aby sa naučila milovať otca. Pol roka strávi bez matky, súrodencov aj priateľov a hneď po prepustení má ísť bývať k otcovi Jozefovi do Prešova. Rozlúčku s rodinou niesla ťažko, podľa slov matky v noci pred nástupom do centra "stále plakala a takmer vôbec nespala."

Do krízového centra v Brne podľa Blesku nastupovala Alexia približne o desiatej dopoludnia, čomu predchádzalo srdcervúce lúčenie. "Kým mama i babička Anna (67) plakali, súrodenci Filip (14), Dominika (16) sa snažili svoju mladšiu sestru rozveseliť," informoval český portál.

Podľa neho si Alexia mohla do krízového centra vziať so sebou len pár vecí, a to iba "niekoľko kúskov oblečenia, knižky, kozmetiku, blahoželania od spolužiakov, denník " a školské pomôcky. Odovzdať musela aj mobilný telefón, takže je prakticky od rodiny izolovaná.

Matka aj otec môžu navštíviť Alexiu vždy na dve hodiny raz za 14 dní, tak, aby sa vzájomne nestretli. Prítomný musí byť vždy aj psychológ. Po dohovore môžu dievča navštíviť aj ďalší rodinní príslušníci, kamaráti či spolužiaci.

Ako ďalej informoval Blesk.cz, umiestnením Alexie do krízového centra sa s okamžitou platnosťou skončilo tiež vyplácanie výživného 90 eur, ktoré posielal otec Jozef na svoju dcéru. Náklady na pobyt v krízovom centre tak teraz ponesie iba matka, pretože podľa zákona ich platí ten z opatrovníkov, ktorý mal dieťa naposledy v starostlivosti.

Prvá noc v Krízovom centre

Keďže matka nemohla s Alexiou volať, takúto možnosť kontaktu využila s vnučkou jej babka. "Keď to nemá povolené mama, využila som to, že môžem aspoň ja. Volala som Alexii hneď večer. Bola veľa smutná, plakala a prosila ma, nech ju dostanem domov," povedala podľa Blesku zlomeným hlasom babička dievčatka.

Podľa portálu je v krízovom centre Alexia v dvojlôžkovej izbe, v ktorom býva spolu s dievčatkom navštevujúce prvú triedu základnej školy. "K dispozícii má dielňu, kde má možnosť tvoriť. Je tam aj počítač s prístupom na internet. Ten môže ale používať len ku školským úlohám," uvádza Blesk.

Matka môže vidieť Alexiu až v pondelok. "Alexinku uvidím až v pondelok, keď jej priveziem niektoré veci, na ktoré sme zabudli. Napríklad prezuvky zo školy. Tiež plavky a korčule, lebo v centre nás informovali, že myslí aj na tieto športové aktivity," vysvetlila pre Blesk.

Krajský sudca čelí po rozsudku kritike

Sudca JUDr. Jiří Zrůst, ktorý rozhodoval v prípade Alexie, sa nestretol u verejnosti s pochopením. Viacerí ľudia pri hodnotení jeho rozhodnutia na stránke znamysoudce.cz na ňom nenechali "nitku suchú." Jeden v komentároch dúfa, že spomínaný "sudca nikdy nebude mať potomkov, pretože sa na to nehodí". Ďalší prípad prirovnáva k románom Viktora Huga o ukradnutých deťoch. Iný sa ho zase s neskrývaným hnevom pýta: "

Našiel sa však aj taký, ktorý dáva sudcovi za pravdu. " Zrůsta jeden z účastníkov stránke.

Sudca rozhodoval aj v inom medializovanom prípade

Sudca Jiří Zrůst rozhodoval aj v inom medializovam prípade. Marcela Zábranská nasadla v roku 2015 s dieťaťom v Kanade do lietadla smer Praha, pretože už nevydržala ťahanice s bývalým partnerom Alexandrom Galipeau o zverenie dieťaťa do starostlivosti pred tamojšími súdmi. Odvtedy žila dcéra v Česku s matkou, otec ju vídal dvakrát týždenne na dve hodiny. Informoval o tom vtedy český portál idnes.cz

Vo februári 2016 rozhodol brniansky krajský súd, že Zábranská odviezla dieťa neoprávnene a musí ho do troch dní od chvíle, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, prepraviť späť do Kanady, kde bude mať dcéru pri sebe len každý párny týždeň.

"Kauza je viac ako komplikovaná a neprehľadná. Daný postup nie je celkom obvyklý, avšak našim cieľom je zabezpečiť čo najväčší komfort maloletému dieťaťu za situácie, keď žiadny z vás toho nebol schopný," povedal vtedy smerom k obom stranám predseda senátu Jiří Zrůst.