Nepochopiteľný verdikt v Česku: Alexii sa rozhodnutím súdu zrútil svet, má sa naučiť milovať otca

BRNO - Českom otriasa šokujúci prípad. 11-ročná Alexia bola šťastná so svojou matkou a tromi súrodencami, s ktorými žila po rozvode rodičov. Nechcela sa však stretávať so svojím otcom, ktorého sa podľa jej slov bála. Český súd však vyniesol nepochopiteľný verdikt. Mladé dievča musí bezodkladne nastúpiť do Krízového centra v Brne, aby sa zbavila závislosti na matke a naučila sa milovať otca. Informoval o tom český portál Blesk.cz.

Stala sa obeťou dlhotrvajúceho sporu rozvedených rodičov. Reč je o dievčati, ktoré vyrastalo spoločne so svojou mamou Ajkou a súrodencami v rodinnom dome v Brne. V škole prospechovo vyniká a najnovšie sa chcela pripravovať na talentové skúšky na tanečné konzervatórium. Jej otec Jozef z Prešova však český súd presvedčil, že jeho exmanželka mu bráni jeho styku s dcérou.

Krajský súd v Brne šokujúco rozhodol, že má byť Alexia umiestnená do krízového centra a od júla 2020 má ísť k otcovi do Prešova, pričom matka ju môže chodiť navštevovať. Na názor Alexie sa vôbec nepýtal. Právoplatný verdikt znie, že preto, že sa školáčka otca bojí, vzťah k nemu si má vybudovať úradne.

Sudca ako dôvod, prečo nevypočul Alexiu, uviedol, že "jej verbálne oznamované stanoviská sú odvolaciemu súdu dlhodobo známe, ale nie je možné k nim prihliadať vzhľadom k pôsobeniu matky na neplnoletú." Podľa neho je potrebné upozorniť na to, že "názor maloletej nie je pre rozhodnutie súdu jediným kritériom, ako sa matka zrejme mylne domnieva," vysvetlil sudca.

Verdikt je podľa matky "horšia ako poprava!" "Štát mi vzal bezdôvodne dieťa! V utorok má Alexinka rozlúčku v škole a potom si budeme užívať posledné hodiny s Alexinkou doma. Do centra nastúpi v stredu dopoludnia, sprevádzať ju bude celá rodina, " uviedla zdrvená mama po tom, ako jej v pondelok 6. januára doručili písomný rozsudok.

Proti verdiktu Krajského súdu v Brne sa už nedá odvolať. "Pripravujeme ale ústavnú sťažnosť ," povedala pre Blesk Alexiina matka Ajka (44). O celom prípade tak zrejme definitívne rozhodne český Ústavný súd, ktorý termín na vypracovanie rozhodnutia nemá.

Zarážajúci na tom všetko je aj fakt, že súd matke nedal rovnaké práva, aké mal až doteraz otec Alexie. Je totiž úplne na vôle otca, či matke umožní s jej dcérou stretávať sa. Otcovi dievčaťa tak nebude hroziť žiadna pokuta, keď styku matky a dcéry bude brániť.

Alexia sa otca bojí, ten o ňu dlhšiu dobu nejaví záujem

Mladá Alexia pre Blesk povedala, že sa s otcom nechce stretávať, pretože ho videla biť jej matku a má z neho strach. Slovák dokonca kvôli napadnutiu bol pol roka vo väzbe, uvádza spomínaný český portál. Za každé odmietnutie Alexie stretnúť sa s otcom dal matke Ajke český súd pokutu až 5-tisíc českých korún.

Alexia počas rozhovoru pre český denník Blesk.cz Zdroj: Repro foto Blesk.cz

Ako Blesk.cz pritom v decembri uviedol, otec dievčaťa už dlhšiu dobu neprejavuje o svoju dcéru žiadny viditeľný záujem. "Neprišiel za ňou, neposlal jej žiadny darček, ani prianie k Vianociam či novému roku. Kde sa vytratil záujem o dcéru, neviem," spresnila mama Alexie. Vianoce a Nový rok ešte strávila s rodinou preto, lebo sudca nestihol pred sviatkami vypracovať písomne ​​svoj rozsudok a poslať ho otcovi aj matke.

Odborníci sú zdesení

Ako v stredu informoval spomínaný český portál, odborníci upozorňujú, že sa Alexii "zo dňa na deň úplne zmení doterajší život a rozpadne sa na trosky" a nešetria kritikou.

"Ak je dieťa vo veku okolo jedenástich rokov vytrhnuté z prostredia, v ktorom je šťastné, jedná sa o obrovský zásah do jeho života. Má už vytvorené hlboké vzťahy, a to najmä so svojimi kamarátmi," upozorňuje český detský psychológ Miloslav Čedík. Ďalej uvádza, že "dieťa nie je vec" a nemalo by byť s ním takto manipulované.

Podobne to vidí aj Mária Vodičková zo Združenia na ochranu ohrozených detí, podľa ktorej takéto súdne rozhodnutie môžu deťom úplne zničiť detstvo. "Majú právo sa vyjadriť. Dieťa spozná, kde je mu dobre," upozorňuje pre Blesk Vodičková.

Súdna znalkyňa Jaroslava Chudobová pre idnes.cz koncom minulého roka opísala, že "dievča má skutočný strach z otca a fixuje sa na matku." Ako ďalej uviedla, podľa nej sú obaja rodičia nezrelí a nestabilní rivali, pričom ich nevyriešené spory a súdy im sťažujú vzájomnú komunikáciu. "Má strach, že si ju vezme otec a ona neuvidí svoju rodinu. Citlivo prežíva konflikty medzi rodičmi a je nimi výrazne traumatizovaná," uviedla Chudobová.

Čo tomu predchádzalo?

V roku 2012 mal otec dievčaťa na Vianoce opakovane znásilňovať matku Ajku priamo pred deťmi. Alexia Blesku povedala, že stále má pred očami desivé scény z osudného decembra 2012. Prípadom sa vtedy zaoberal aj súd a otec bol kvôli tomuto napadnutiu pol roka vo väzení. O rok neskôr sa konal rozvod.

V roku 2017 podal otec dievčaťa trestné oznámenie na bývalú manželku za krivé obvinenie z decembra 2012, pričom súd exmanželku Ajku vo všetkých bodoch zbavil obvinení a naďalej zostala opatrovníkom Alexie. Dcéru mohol však otec navštevovať. V novembri 2019 brnenský súd rozhodol, že od júla 2020 sa stane opatrovníkom Alexie otec Jozef a na návštevy bude mať právo matka.