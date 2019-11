Horor na letisku: VIDEO Cestujúci prehovorili o desivom pristátí, za všetko mohlo počasie

Hovorca Chicago Aviation podľa webového média ABC7Chicago uviedol, že k incidentu došlo asi o 7.45 hod. „Let 4125 American Eagle, ktorý prevádzkuje spoločnosť Envoy Air, pri pristátí skĺzol z dráhy pre zľadovatený povrch.“ Jeden z cestujúcich si hororové pristávanie nafilmoval zvnútra lietadla na mobil. Na záberoch vidno, ako sa krídlo stroja nakláňa nabok, hrnie pred sebou sneh, nasleduje prudký otras a krídlo vrazí do zeme. Potom sa stroj zastaví. Počas záberov počuť krik cestujúcich, keď lietadlo vybočí z dráhy. Federálna letecká správa (FAA) k udalosti vydala vyhlásenie: „Približne o 7.45 ráno dnes pristával Embraer 145, z Greensboro, NC na medzinárodné letisko Chicago O'Hare na dráhe 10 vľavo a skĺzol z dráhy, keď sa pokúšal zabočiť na rolovaciu dráhu P 4. Pravý hlavný podvozok lietadla sa stal nefunkčným. Cestujúci použili na vystúpenie takzvané vzduchové schody a boli presunutí autobusom do terminálu. Neboli hlásené žiadne zranenia. FAA udalosť vyšetruje.“ Niekoľko cestujúcich z letu uviedlo, že viditeľnosť bola zlá, došlo k niekoľkým pokusom o pristátie. Jeden z nich mal pocit, že by mali radšej pristáť na inom, bezpečnejšom letisku. „Bol to náš druhý pokus o pristátie,“ povedal cestujúci Shaun Steele. „Prvý bol neúspešný a vrátili sme sa do vzduchu, keď už bolo jasné, že podmienky sú zlé. Asi 20 minút sme krúžili nad letiskom... Len čo sme pristáli, pokúsil sa pilot o malý obrat a vtedy sa stroj začal kĺzať bokom. Pilot začal točiť lietadlom cikcak na jednu a na druhú stranu, aby sa pokúsil zastaviť, napriek tomu sme sa šmýkali ďalej,“ povedal cestujúci Luis Torres Curet.

