Aktuálna situácia na cestách: Na týchto úsekoch je zľadovatený sneh, varovanie pred hmlou

BRATISLAVA - Na cestách tretej triedy v Žilinskom kraji v obvode Rajec a na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom na severe okresu Rimavská Sobota je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Informuje o tom na svojej stránke Slovenská správa ciest. Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach sú vozovky miestami pokryté vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do 1-3 cm. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie pri Rožňave sa nachádza vrstva utlačeného snehu 4-5 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Vrchslatina, Dobšiná, Chorepa, Grajnár a Súľová je cesta pokrytá vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do 1-2 cm.

Slovenská správa ciest varuje pred hmlou. Do 50 metrov je znížená dohľadnosť v okolí lokalít Dargov a Ďurďošík, do 100 metrov v okolí lokalít Fiľakovo, Trebišov, Štúrovo, Sečovce, Kremnica, Lučenec, Poltár, Brezno, Gbelce, Heľpa, Moldava nad Bodvou, Štós a Čaňa.

Počas celej zimnej sezóny sú pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov uzavreté horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Do konca zimnej údržby je pre nákladné autá s dĺžkou nad desať metrov zatvorená cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo.

V najvyšších polohách Vysokých a Nízkych Tatier a Veľkej Fatry hrozí lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa

V najvyšších polohách Vysokých a Nízkych Tatier sa vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo, ide o druhý stupeň z päťdielnej stupnice. Vo Veľkej Fatre hrozí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva popoludní. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. Vytvorilo sa vplyvom predchádzajúceho sneženia a silného vetra. V nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá prvý stupeň, teda malé lavínové nebezpečenstvo.

Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa na záveterné svahy, žľaby a oblasti pod hrebeňmi a sedlami severnej, severovýchodnej a severozápadnej orientácií, čiže miesta, na ktorých bolo previate väčšie množstvo nového snehu (20 – 60 centimetrov). Na týchto miestach sa môžu tvoriť nebezpečné snehové vankúše a dosky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne spomínaných orientácií.

Počas dňa sa s postupným otepľovaním očakáva uvoľnenie menších spontánnych lavín z mokrého snehu a na strmých trávnatých svahoch aj výskyt kĺzavých, základových lavín. Z toho dôvodu stúpne lavínové nebezpečenstvo vo vyšších polohách Veľkej Fatry popoludní na druhý stupeň. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.

Dnešné ráno na horách

Dnes ráno bolo na horách jasno až polojasno. Silno sa otepľuje, teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -3 do +4°C. Fúkal mierny až čerstvý vietor prevažne južných smerov do 10 m/s v nárazoch do 15 m/s. Za poslednú periódu sneženia pripadlo na horách 10 – 30 centimetrov, lokálne, najmä na juhu Veľkej Fatry až 50 centimetrov nového snehu.

Zrážky prichádzali prevažne od juhu a spolu so silnejším vetrom bol sneh previevaný hlavne na záveterné severne orientované svahy, v žľaboch najvyšších polôh sa môžu nvyskytnúť aj nafúkané vankúše s hrúbkou pol až jeden meter, a naopak, na vetrom exponovaných miestach je sneh sfúkaný na tvrdý podklad. Výška snehovej pokrývky je všeobecne podpriemerná.