Oslavy výročia pádu Berlínskeho múru: VIDEO Čaputová sa už vrátila z Nemecka

BERLÍN - V úvode oficiálnych osláv pádu Berlínskeho múru prijal v sobotu nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier prezidentov štyroch štátov Vyšehradskej skupiny (V4) - Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. Do Berlína ich pozval, aby ocenil dôležitú úlohu ich krajín pri strhnutí železnej opony v Európe a pri páde múru v Berlíne pred 30 rokmi. Informovala o tom agentúra DPA.

Steinmeier privítal slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, českého prezidenta Miloša Zemana, Andrzeja Dudu z Poľska a Jánosa Ádera z Maďarska dopoludnia vo svojom sídle, zámku Bellevue. Následne sa s nimi, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ďalšími hosťami, pamätníkmi i školákmi zúčastnil na spomienke pri ústrednom Pamätníku Berlínskeho múru na ulici Bernauer Straße. Čaputová po popoludňajšom návrate z Berlína poskytla médiám stanovisko.

VIDEO Čaputovej vyjadrenie po návrate z Nemecka:

Prezidentka po prílete z Nemecka na Slovensko v sobotu popoludní médiám povedala, že je dôležité okrem pripomínania si 30. výročia zmeny aj to, aby bola táto zmena dotiahnutá do konca. "Aby ľudia cítili efekty zmeny a dôstojnosť života bežných ľudí sa zlepšovala. Aby to nebolo iba o pripomínaní si hodnôt, ale o reálnych zmenách v životoch ľudí," skonštatovala Čaputová.

Taktiež uviedla, že sa spoločne s prezidentmi Nemecka, Česka, Poľska a Maďarska rozprávala aj o aktuálnej situácii v rámci Európskej únie a delili sa o svoje osobné skúsenosti spred 30 rokov. "Máme kus spoločných dejín, ale zároveň aj isté špecifiká v historickom vývoji," podotkla.

"Pokojná revolúcia znamená predovšetkým prevziať zodpovednosť, žiť toleranciu, dbať na demokraciu a ľudské práva a brániť ich a naplňovať životom sen o jednotnej Európe," povedal na podujatí riaditeľ Nadácie Berlínskeho múru Axel Klausmeier.

Zdroj: SITA/Bernd Von Jutrczenka/dpa via AP

Prezidenti Nemecka a krajín V4 následne navštívia tiež neďaleký Pamätník Vyšehradskej štvorky, aby si spoločne pripomenuli aj prínos krajín V4 k pádu Berlínskeho múru z 9. novembra 1989.

Zdroj: SITA/Bernd Von Jutrczenka/dpa via AP

Pri spomienkach účastníci okrem iného vkladajú do múru ruže na pamiatku jeho obetí a zapaľujú sviečky ako pripomienku odvahy východonemeckej opozície z jesene 1989, píše DPA.

Zdroj: SITA/Bernd Von Jutrczenka/dpa via AP

Ulica Bernauer Straße je považovaná za symbol rozdelenia Nemecka. Keď v roku 1961 vznikol Berlínsky múr, nachádzali sa domy na tejto ulici vo Východnom Nemecku, chodník však už v Západnom Nemecku.

Proces podľa Čaputovej ešte neskončil

Pád Berlínskeho múru nie je len symbolom konca rozdelenia jedného mesta a jednej krajiny. Spolu so slobodnými voľbami v Poľsku, paneurópskym piknikom v Maďarsku a Nežnou revolúciou v Československu tvorí jeden fascinujúci príbeh vzájomnej pomoci, solidarity a túžby po slobode a demokracii. Napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová na Facebooku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Som presvedčená, že tento príbeh sa neskončil pádom komunistických režimov, ale pokračoval zjednotením Nemecka, transformáciou strednej Európy a pokračuje dodnes ako príbeh zjednotenej Európy,“ píše Čaputová na sociálnej sieti.