Mladý vojak, ktorý strážil železnú oponu: Americký minister sa po 30 rokoch vrátil na miesto činu

Dvojdennú pracovnú cestu začal Pompeo v Nemecku ešte vo štvrtok. Prišiel na americkú základňu Grafenwöhr v Bavorsku, kde sám kedysi slúžil. Pôsobil ako člen americkej armády počas konca osemdesiatych rokov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jens Meyer

Pompeo sa narodil v Kalifornii. Štúdium absolvoval na vojenskej akadémii vo West Pointe. Štúdium skončil v 1986 roku. Tak sa dostal k stráženiu železnej opony v Bavorsku. Na sociálnej sieti začala dokonca kolovať aj fotografia mladého Pompea v čase, keď slúžil v Nemecku.

Here's Secretary of State Pompeo back when he was at West Point, from which he graduated first in his class in 1986. pic.twitter.com/Yp9yXyi7G2