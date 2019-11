Ministerstvo v Nemecku prichádza s varovaním: Fukáre na lístie predstavujú hrozbu

Fukáre môžu byť podľa nemeckého ministerstva smrteľné pre hmyz v popadanom lístí. „Je riziko, že malé zvieratá vysajú alebo odfúknu a následkom toho ich zrania,“ uvádzajú vo vyhlásení. Nemali by sa preto používať, ak to nie je úplne nevyhnutné, no neplánujú ich úplne zakázať. Odporúčanie prichádza v čase, keď viaceré štúdie upozorňujú na klesajúce počty hmyzu v Nemecku i vo zvyšku sveta, čo viedlo k výzvam na jeho lepšiu ochranu.

Podľa štúdie z roku 2017 počty lietajúceho hmyzu v 60 chránených oblastiach v Nemecku za uplynulých 30 rokov klesli o viac ako 75 percent. Vedci si nie sú istí, čo presne spôsobilo dramatické úbytky v Nemecku, no vo všeobecnosti to podľa nich súvisí s intenzívnym poľnohospodárstvom, používaním pesticídov a klimatickými zmenami.

Iná štúdia, ktorá hodnotila situáciu na celom svete, vo februári konštatovala, že dramatický pokles sa týka 40 percent druhov. Nemecká vláda v septembri ohlásila akčný plán na ochranu hmyzu, ktorý by mal stáť 100 miliónov eur. V rámci neho chce posilniť predpisy na ochranu životného prostredia a zakázať požívanie pesticídov. Do roku 2023 napríklad v krajine úplne zakážu kontroverzný glyfosát na ničenie buriny.