Ukradnutí po pôrode: VIDEO Šokujúci prípad lekára, ktorý predal stovky bábätiek! Matkám klamal o smrti

Thomas Hicks

Zdroj: Youtube/TLC

BRATISLAVA - Realita je niekedy oveľa krutejšia ako fikcia, ktorú možno vidieť v rôznych hororoch, thrilleroch či krimi filmoch. Aj nasledujúci príbeh možno bude vyzerať ako z pera autora, ktorý trpí príliš bujnou fantáziou, no opak je však pravdou. Americký lekár Thomas Hicks v 50-tych a 60-tych rokoch predal či daroval stovky novorodencov. Mnohým matkám tvrdil, že ich deti pri pôrode zomreli a ich ratolesti odovzdával do adoptívnych rodín. Tragicky tak zasiahol do osudov mnohých ľudí, ktorí sa s touto skutočnosťou stále len veľmi ťažko vyrovnávajú.