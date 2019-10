Horor v 5* hoteli: Otec sa dopustil toho najhoršieho, zúfalý krik o pomoc a hrozná smrť dcérky (†1)

Portál denníka The Mirror, ktorý sa odvoláva na informácie tamojšej Astana TV, môže v prípade uznania viny čeliť otec až 15 rokom väzenia. „Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o jeho povolaní a podrobnosti o dôvode, prečo prišiel do Kazachstanu. Zatiaľ nevieme ani to, či je jeho manželka taktiež občiankou Veľkej Británie," uviedol hovorca súdu, ktorý rozhodol o dvojmesačnej väzbe pre podozrivého.

Miestne médiá uviedli, že 24. októbra okolo 7. hodiny ráno sa v hotelovej hale objavila žena, ktorá plakala a hlasno kričala o pomoc. K tragédii malo dôjsť počas rodinného konfliktu. Dievčatko zomrelo po prevoze do nemocnice na následky opakovaných úderov do hlavy.

"Sme v kontakte s políciou v Kazachstane po smrti britského dieťaťa a po zatknutí britského muža v Almaty," informovalo britské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa policajného oddelenia v Almaty prebieha vyšetrovanie, v rámci ktorého bude treba určiť aj presnú príčinu smrti dieťaťa. Podozrivý sa nachádza v zariadení na dočasný výkon väzby. Bol obvinený z vraždy.

Aliya Dauletová, obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti Intercontinental, uviedla, že personál hotela poskytol dieťaťu potrebnú prvú pomoc, potom ho záchranári resuscitovali a urýchlene previezli do nemocnice. Kvôli tomu, že ide o dôverné informácie, však nemôže zverejniť žiadne ďalšie podrobnosti, len to, že dievčatko malo asi rok a neskôr sa dozvedeli, že v nemocnici zomrelo. Zranenia boli nezlúčiteľné so životom.