Najpočetnejšia britská rodina ohlásila šťastnú správu: VIDEO Matka Sue (44) čaká už 22. dieťa

"Ľudia, tak teraz už to viete, budeme mať bábätko," oznámila Radfordová svojim fanúšikom, pričom v ruke držala snímku z vyšetrenia ultrazvukom. Dúfa, že najnovším prírastkom do rodiny bude chlapec, ktorý by bol jej jedenástym. "Práve sa blížime k 15 týždňom tehotenstva a čoskoro budeme môcť zistiť pohlavie bábätka," dodala. Pôrod sa očakáva v apríli.

Zdroj: YouTube/The Radford Family ​

Manželia Radfordovci bývajú so svojimi deťmi na severe Anglicka v dome s desiatimi spálňami. Domácnosť zatiaľ opustili len dve najstaršie deti, 30-ročný Chris a 25-ročná Sophie. Podľa Sky News ju finančne zabezpečuje hlavne pekáreň, ktorú prevádzkuje otec rodiny. Rodičia údajne každý týždeň len za potraviny minú okolo 350 libier (cca 410 eur), zhruba polovičnú sumu zároveň inkasujú na príspevkoch na deti.

Oboch manželov ich rodičia kedysi opustili a boli adoptovaní. Stretli sa, keď mala Sue sedem rokov. Do povedomia britskej verejnosti sa dostali v roku 2012, kedy o nich odvysielala dokument televízia Channel 4. Vtedy mali Radfordovci 15 detí. Po narodení dvadsiateho potomka vyhlasovali, že to bude ich posledný, pred 11 mesiacmi ale Radfordová priviedla na svet dcéru Bonnie Ray.