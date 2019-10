Prípravy na pohreb Karla Gotta finišujú: Prezradené ďalšie detaily, omšu má slúžiť kardinál Duka

PRAHA - Česká vláda vyhlási na sobotu 12. októbra štátny smútok kvôli úmrtiu speváka Karla Gotta, ktorý zomrel po ťažkej chorobe v utorok 1. októbra. Smútok pripadne na deň, kedy sa uskutoční v Katedrále svätého Víta zádušná omša za zosnulého umelca. O deň skôr sa s Gottom rozlúči verejnosť na Žofíne. Poslednú rozlúčku pripravuje vdova Ivana Gottová v spolupráci s pražským arcibiskupstvom, úradom vlády a prezidentskou kanceláriou. Detaily pohrebného obradu by mali byť známe v utorok 8. októbra.

Zástupcovia vlády podľa premiéra Andreja Babiša od počiatku komunikujú so spevákovou rodinou, ktorá sa rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami. Všetky informácie ohľadom pohrebu majú jeho najbližší zverejniť na webe. Včera večer na stránkach bez ďalších podrobností len uviedli, že "poslednú rozlúčku s Karlom Gottom pripravuje Ivana Gottová v spolupráci s pražským arcibiskupstvom, Úradom vlády Českej republiky a kanceláriou prezidenta Českej republiky".

Ľudia sa s Gottom rozlúčia v piatok 11. októbra od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove. Nasledujúci deň sa bude konať od 11.00 zádušná omša pre pozvaných hostí vo svätovítskej katedrále na Pražskom hrade, ktorú bude slúžiť kardinál Dominik Duka. Pražský arcibiskup sa v nedeľu vracia zo Santiaga de Compostela zo stretnutia európskych biskupov, v pondelok začnú prípravy na omšu. Podľa informácií ČTK bude o zozname pozvaných hostí prioritne rozhodovať rodina.

S uctením Gottovej pamiatky počíta aj prezident Miloš Zeman. "Pražský hrad už významné gesto úcty veľkému umelcovi urobil a robí. Štátne vlajky sú na Pražskom hrade a v Lánoch stiahnuté na pol žrde," uviedol hovorca Hradu Jiří Ovčáček. Vlajky na pol žrde by úrady mali stiahnuť aj v deň štátneho smútku.

Aj včera popoludní, tretí deň po smrti obľúbeného speváka, prúdili ľudia k jeho vile na pražskej Bertramke, aby tu uctili jeho pamiatku. Priestranstvo pred domom husto pokryli sviečky a kvety a ľudia tu nechávajú tiež plyšáky, fotografie, obrázky a odkazy. Sviečky za Gotta horia aj na ďalších pietnych miestach v Prahe a ďalších mestách republiky.

Rodina zatiaľ nezverejnila, kde bude Gott pochovaný. Médiá spomínajú, že v Újezde u Svätého Kríža na Rokycansku je rodinná hrobka, v ktorej sú pochovaní jeho rodičia i starí rodičia. Ďalším variantom je Vyšehradský cintorín, kde je pochovaný rad významných osobností českého kultúrneho a spoločenského života.

Pražskí politici medzitým riešia, ktoré miesto v hlavnom meste by mohlo niesť meno Karla Gotta. V prvej mestskej časti je podľa jej zástupcu starostu Petra Hejmu (STAN) niekoľko možností, ísť by mohlo okrem iného o pomenovanie veľkej sály Lucerny. Ďalším územím, kde by mohlo niektoré miesto niesť spevákovo meno, je Praha 5, v ktorej spevák roky žil. Na internete sa objavil vo verejnej diskusii nápad dať Gottovo meno niektorej zo staníc plánovaného metra D. Návrhmi sa bude 23. októbra zaoberať Miestopisná komisia rady hlavného mesta, ktorá bude chcieť, aby sa k nim vopred vyjadrila Gottova rodina.

Vlani na jeseň pomenovala Praha piazzetu pred hotelom Intercontinental v Prahe 1 po režisérovi Milošovi Formanovi. Predtým mesto pomenovalo priestor medzi historickou budovou Národného divadla a Novou scénou ako námestie Václava Havla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

Karla Gotta si v piatok vo veľkom pripomenuli nemecké noviny, ktoré vo štvrtok kvôli štátnemu sviatku nevyšli. Zosnulému českému spevákovi venujú často rozsiahle profily, v ktorých o ňom píšu ako o hviezde populárnej hudby, Hlase Prahy alebo českom národnom hrdinovi.