Zeman vie, koho by v Česku volil za prezidenta: Jeho kandidát však o toto kreslo nestojí

Miloš Zeman

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic

PRAHA - Ak by sa Andrej Babiš rozhodol kandidovať za prezidenta Českej republiky, dostal by hlas súčasnej hlavy štátu Miloša Zemana. Ten to vyhlásil v nedeľu v rozhovore pre českú súkromnú rozhlasovú stanicu Frekvence 1. Premiér Babiš sa však odmieta uchádzať o Hrad, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.