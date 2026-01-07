Snehová kalamita v Európe: Paríž a Amsterdam bez letov! Doprava stojí, úrady vyzývajú pracovať z domu

PARÍŽ - Silné sneženie a mráz v stredu ráno výrazne narušili leteckú dopravu v Paríži a jeho okolí. Na letisku Charlesa de Gaulla bolo zrušených približne 100 letov a ďalších 40 spojov neodletelo z letiska Orly, uviedol minister dopravy Philippe Tabarot. Informuje o tom agentúra AFP.
Už v utorok bolo na západe a severe krajiny zatvorených šesť menších letísk. Pre zľadovatené cesty bola v Paríži a priľahlých predmestiach dočasne zastavená aj autobusová doprava. Väčšina liniek metra a prímestskej železnice však funguje bez obmedzení, uviedli dopravné úrady. Meteorologická služba Météo France vydala výstrahu pred silným snežením a poľadovicou pre 38 z 96 pevninských departementov.
Úrady v okolí Paríža vyzvali obyvateľov, aby sa v stredu vyhli zbytočnému cestovaniu a pracovali z domu, ak je to možné. Počas najvýraznejšej vlny mrazov v Európe tejto zimy už vo Francúzsku zahynulo šesť ľudí. Zrušené lety, zastavené autobusové spojenia a meškania zaznamenali aj ďalšie krajiny západnej Európy vrátane Holandska, Belgicka a Británie, píše agentúra Reuters.
Kolaps aj v Holandsku
Letisko Schiphol v Amsterdame, ktoré je štvrté najvyťaženejšie v rámci euróspkej leteckej dopravy, zažíva pre nepriaznivé počasie doslova kolaps. len za včerajší sviatočný deň (6. jamuár) bolo nútené zrušiť 480 letov, čo predsatvuje 64 percent všetkých letov.
V dnešných hodinách sa poveternostné podmienky ešte zhrošili, čo sa odzrkadlilo na 600 zrušených letoch (92 percent). Lety, ktoré ešte nie sú zrušené, hlásia dlhé meškanie, v niektorých prípadoch aj viac ako 130 minút.