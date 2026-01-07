Nález ženského tela v byte v Lučenci: Čo sa na mieste stalo? Polícia hovorí o PODOZRIVOM úmrtí

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
LUČENEC - Nález ženského tela rozbehol policajné vyšetrovanie. Staršia ženu našli bez známok života v jedno z bytov v Lučenci. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
O prípúade informovala polícia. "Včera vo večerných hodinách bola v jednom z bytov v Lučenci nájdená staršia žena bez známok života. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie," uviedli.
"Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ. Bližšie informácie k prípadu poskytneme neskôr," dodali.