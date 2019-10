Prezident Zeman udelí Karlovi Gottovi najvyššie české vyznamenanie: Ale prečo až budúci rok?

LÁNY - Prezident Miloš Zeman budúci rok udelí zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi Rad bieleho leva prvej triedy, najvyššie české vyznamenanie. Zeman to dnes povedal v rozhovore, ktorý poskytol rádiu Frekvence 1. Udeliť Rad bieleho leva už tento rok pri príležitosti 28. októbra by podľa Zemana bolo príliš krátko po pohrebe, ktorý sa koná v sobotu 12. októbra. Zeman tomu nechce vystaviť spevákovu rodinu.

"Karlovi Gottovi chcem udeliť budúci rok Rad bieleho leva prvej triedy. Môžete sa opýtať, prečo mu ho neudelíte už tento rok, odpoveď je jednoduchá. Rodina ešte stále zažíva bolesť. Keby bola vystavená krátko po pohrebe ceremónii vo Vladislavskej sále, nebolo by to úplne dobre," povedal Zeman.

Prezident už v septembri uviedol, že Gottovi udelí vyššie štátne vyznamenanie, ako predtým dostal. Reagoval tak na spevákovo oznámenie, že trpí akútnou leukémiou. Gotta plánoval oceniť v budúcom roku, aby si mohol cenu osobne prevziať, keď tento rok bojuje s chorobou. Gott v roku 2009 získal od Zemanovho predchodcu Václava Klausa medailu Za zásluhy I. stupňa.

Zdroj: SITA/AP/Michael Gruber

Zeman povedal, že sa veľmi rád zúčastní Gottovho pohrebu. Pokiaľ bude požiadaný, predniesol by aj prejav. "Ale bol by som veľmi stručný. Myslím, že politici by sa nemali pri týchto príležitostiach predvádzať, najlepšie by bolo, keby jediný príhovor predniesol pražský arcibiskup Dominik Duka," uviedol Zeman.

Prezident odmietol, že by chyboval v protokolárnych záležitostiach, keď nechal na Pražskom hrade a v Lánoch po Gottovom smrti stiahnuť vlajky na pol žrde. Opiera sa o stanovisko autora protokolu Miroslava Sklenářa, dodal. "Nestiahnutie vlajky by bola neúcta ku Karlovi Gottovi," konštatoval.

Zdroj: Facebook

Gott zomrel v utorok 1. októbra po ťažkej chorobe, mal 80 rokov. Posledná rozlúčka pre verejnosť sa uskutoční na Žofíne v piatok 11. októbra od 8:00 do 22:00. V sobotu 12. októbra od 11:00 bude v katedrále svätého Víta slúžiť pražský arcibiskup Duka zádušnú omšu, ktorej sa zúčastnia pozvaní hostia.

Smrť legendárnej českej herečky a vyznamenanie Václava Klausa

Zeman tiež komentoval pohreb so štátnymi poctami pre v nedeľu zosnulú herečku Vlastu Chramostovú, ktorý navrhol predseda Ústavného súdu ČR a signatár Charty 77 Pavel Rychetský. "Nemám nič proti pohrebu Vlasty Chramostovej so štátnymi poctami," vyhlásil prezident. Zároveň ale Rychetského za jeho slová kritizoval s tým, že takéto rozhodnutie je v kompetencii ministra kultúry Lubomíra Zaorálka.

Zdroj: Profimedia

"Pavel Rychetský sa pletie do politiky bez toho, aby bol na to kompetentný. A zanedbáva prácu na ústavnom súde. Odporúčam pánovi Rychetskému, aby sa neplietol do politiky a venoval sa Ústavnému súdu," uviedol Zeman.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer ​

Tiež naznačil, že vyznamená aj exprezidenta Václava Klausa. Povedal to v odpovedi na otázku poslucháčky, či by nemal napraviť stav, keď vyznamenanie má zosnulý prezident Václav Havel a Václav Klaus nie. "Poslucháčka je priamo veštkyňa. Nemal by som to uvádzať, ale stane sa tak," konštatoval prezident ČR.