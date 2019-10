Zimomriavky na koncerte Petra Nagya: Uctil si zosnulého Gotta... TOTO nikto nečakal!

NITRA - Pred niekoľkými dňami zasiahla česko-slovenský šoubiznis tragická správa. Do neba odišiel legendárny Karel Gott (†80) a nielen jeho rodina a blízki za maestrom smútia. Jeho smrť ťažko prežívajú aj kolegovia a kamaráti z branže, pre ktorých bol obrovským vzorom a inšpiráciou. Dojemné gesto prišlo aj zo strany Petra Nagya (60), ktorý si zosnulú ikonu uctil skutočne výnimočným spôsobom...

Peter Nagy vo štvrtok večer odštartoval svoje najnovšie turné, prvú zastávku mal v meste pod Zoborom. Pred tým, ako odpálil hit „Aj tak sme stále frajeri“ povedal fanúšikom, že túto pieseň by chcel venovať niekomu výnimočnému, konkrétne zosnulému Karlovi Gottovi, ktorý podľa neho frajerom jednoznačne bol.

„Naša branža je strašne zvláštna. Je veľa ľudí, ktorí sú úspešní a obľúbení, ale aj tak existujú aj výnimky, ktorí sú mega obľúbení a ja by som povedal, že sú frajeri. Nasledujúcu pieseň by som chcel venovať človeku, ktorý od včera frajer „bol“ ale v našich srdciach stále „je“. Fenomén Karel. Karel, ďakujeme ti,“ Ešte pred tým, ako začal spievať, si za toto krásne gesto vyslúžil od prítomných búrlivý potlesk. To však ešte netušili, čo príde počas piesne.

Spevák totiž poupravil časť piesne. „Tak nech sa ti, Karel, krásne spieva so zborom anjelov, aj tak si stále v našej pamäti,“ odznelo pred druhým refrénom, po čom nejednému prítomnému prebehol po chrbte mráz a celá pieseň razom nabrala úplne inú atmosféru. Dá sa očakávať, že Nagyovým činom a inšpirujú aj ďalší umelci a Peter nebude jediným hudobníkom, ktorý vzdá zosnulému maeostrovi takúto poklonu.