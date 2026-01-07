Dráma v leopoldovskej väznici: Marian Kočner mal údajne vážne zdravotné problémy! Zasahovala záchranka

LEOPOLDOV – Vo väznici v Leopoldove údajne zasahovala dnes ráno záchranná služba. Dôvodom mala byť akútna alergická reakcia jedného z väzňov.
Podľa Nového času, ktorý o prípade informoval, má byť spomínaným väzňom Marián Kočner, ktorý si za múrmi leopoldovského väzenia odpykáva 19-ročný trest. Odsúdený bol v kauze falšovania televíznych zmeniek.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová potvrdila, že ošetrili 62-ročného väzňa s akútnou alergickou reakciou. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci, 62-ročný pacient s alergickou reakciou bol ošetrený na adrese," uviedla.
Problém mali spôsobiť Kočnerovi raňajky. Nemenovaný zdroj pre Nový čas uviedol, že Kočner zrejme zjedol niečo, čo mu vyvolalo prudkú alergickú reakciu. „Stav bol vážny, okamžite sa volala záchranka. Keby prišla neskôr, mohlo to dopadnúť oveľa horšie,“ povedal. Kočner má mať za mrežami údajne špeciálny jedálniček z dôvodu potravinových intolerancií.