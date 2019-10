Politika rozhorčilo zneužitie smrti Karla Gotta: Úbohosť a hnus! Je to nástroj pomsty voči Havlovi

"V posledných dňoch sa odohráva naozaj trochu smutné divadlo. Najskôr sa rôzni politici predháňali nie v úcte veľkému umelcovi, ale aby si sami zvýšili obľubu. Snažili sa zaistiť štátny pohreb. Zrejme ich potom niekto poučil, že to nie je možné a dopadlo to trochu trápne," naráža bývalý predseda TOP 09 Schwarzenberg v úvode na snahy vystrojiť Karlovi Gottovi štátny pohreb. Vdova po spevákovi sa nakoniec rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami.

Karel Schwarzenberg Zdroj: SITA/Tomáš Bokor

"Horšie ale je, čo sa stalo teraz. Je pozoruhodné, že člen prípravného výboru hnutia Trikolóra navrhol, aby sa pražské letisko už nevolalo Letisko Václava Havla, ale navrhol jeho premenovanie po Karlovi Gottovi. Samozrejme, rovnako ako vo vyššie uvedených prípadoch, nejde o poctu zmienenému umelcovi. Ide predovšetkým o trápnu pomstu oboch Klausov nášmu prvému českému prezidentovi," myslí si Karel Schwarzenberg. V čele hnutia Trikolóra totiž stojí práve Václav Klaus mladší.

Podľa Schwarzenberga nie je Havel iba český, ale aj svetový hrdina boja za demokraciu a slobodu. "Využitie nebohého Karla Gotta ako nástroj pomsty voči Václavovi Havlovi, ktorý je stále ešte slávnejší než oni, je jedine mrzké. Som presvedčený o tom, že by proti tomu sám Karel Gott protestoval. Mŕtvi sa takýmto intrigám brániť nemôžu. Aj preto je to celé veľmi úbohé a je to hnus," dodal na záver český politik a pripomenul, že Václav Havel by dnes oslávil 83. narodeniny.