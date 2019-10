Putin o telefonáte Trumpa so Zelenským: Nevidím tam nič kompromitujúce

"Nevidím nič kompromitujúce na rozhovore Trumpa so Zelenským," uviedol Putin na margo telefonátu, ktorý sa medzitým v Spojených štátoch stal príčinou procesu smerujúcemu k tzv. impeachmentu voči Trumpovi. "Prezident Trump sa obrátil na kolegu so žiadosťou, aby vyšetril možnú korupciu týkajúcu sa člena predchádzajúcej administratívy," vyhlásil ruský líder počas energetického fóra v Moskve s tým, že by tak mala postupovať "každá hlava štátu".

Putin v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že Trumpovi odporcovia "používajú akúkoľvek zámienku na to, aby zaútočili na prezidenta Trumpa. Tentoraz je to Ukrajina". Proces smerujúci k impeachmentu sa začal na základe sťažnosti utajeného informátora. Podľa neho Trump v telefonáte z 25. júla vyvíjal nátlak na Zelenského, aby mu zaobstaral politicky užitočné informácie o bývalom viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi.

Biden je významným politikom opozičnej Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách. Trump údajne v telefonáte žiadal, aby Ukrajina "vytiahla špinu" na Bidena alebo jeho syna Huntera, pôsobiaceho v predstavenstve ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, ktorej činnosť vyšetruje ukrajinský protikorupčný úrad. Biely dom ešte 25. septembra zverejnil krátku správu, ktorá sumarizovala Trumpov telefonát so Zelenským.