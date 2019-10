VIDEO Putin oslavuje narodeniny, oddych našiel na Sibíri: Na Kaukaze dostal ulicu

Kremeľ zverejnil fotografie a video, ktoré zachytávajú Putina na túre v Tuviansku pri hranici s Mongolskom. Putin sa rád prezentuje ako milovník prírody a túto oblasť navštívil v uplynulých rokoch už viackrát.

Video, ktoré zverejnila ruská televízia, ukazuje Putina, ako kráča po svahu a zastavuje sa, aby sa pozrel dolu na rieku Jenisej a hory, ktoré ho obklopujú. Na výlete ho sprevádzal miestny rodák, minister obrany Sergej Šojgu.

Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Fotografie, ktoré zverejnil Kremeľ, zobrazujú Putina počas túry, ako v lese zbiera huby, lesné plody a šišky či pozoruje okolie ďalekohľadom, alebo ako podopierajúc sa palicou stúpa po zatrávnenom svahu.

Tuvianska republika leží pri hraniciach s Mongolskom a patrí k najchudobnejším a najzaostalejším častiam Ruska. Denník Le Parisien pripomenul, že v prípade Putina ide už o obvyklú mediálnu kampaň, ktorej cieľom je udržiavať obraz o prezidentovej mužnosti a dobrej forme.

V minulosti tento bývalý dôstojník KGB, ktorý je v Rusku pri moci už dve desaťročia, usporadúval v dni svojich narodenín rybačky, či plachtenie so sťahovavými vtákmi alebo potápanie do hlbín mora. O Putinovi je známe aj to, že má čierny pás v džude a aktívne hrá hokej.

Na Kaukaze dostal ulicu

Jednu z hlavných ulíc juhoosetského mesta Cchinvali pomenovali v pondelok po ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Stalo sa tak v deň jeho 67. narodenín, informovala agentúra Interfax.

Primátor mesta Cchinvali Alan Kočijev vysvetlil, že rozhodnutie o zmene názvu Moskovskej ulice na Putinovu vítajú nielen obyvatelia mesta, ale aj celého Južného Osetska. To podľa neho Putinovi vďačí za svoju "záchranu v auguste 2008 i za rozhodnutie ruského vedenia uznať nezávislosť tejto kaukazskej republiky".