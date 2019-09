Johnson varuje pred rizikami technológií: Problematike brexitu sa vyhol

NEW YORK - Britský premiér Boris Johnson sa vo svojom utorkovom prejave vo Valnom zhromaždení OSN vyhol problematike brexitu. Namiesto toho varoval svetových lídrov pred rizikami spojenými s využívaním moderných technológií.

"Ide o to, či tu zanecháme orwellovský svet cenzúry, útlaku a kontroly. Alebo svet oslobodenia a učenia sa," vyhlásil Johnson podľa denníka Daily Telegraph. On sám však podľa vlastných slov zostáva v tomto smere "veľkým optimistom". So správnym prístupom môžu moderné technológie zaistiť ľudstvu lepšiu budúcnosť, domnieva sa britský premiér.

Podľa neho však treba zabezpečiť to, aby sa technológie vytvárali a využívali v súlade so spoločenskými hodnotami, a aby existovali záruky pred ich potenciálnym zneužitím. Daily Telegraph poznamenal, že Johnson vo svojom prejave priamo nehovoril o politike a blížiaci sa brexit spomenul len v rámci vtipnej poznámky.

Vôbec nezmienil utorkový verdikt Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, ktorý označil Johnsonom iniciované pozastavenie činnosti britského parlamentu za nezákonné. Po skončení svojho vystúpenia vo všeobecnej rozprave VZ OSN Johnson okamžite z newyorského sídla svetovej organizácie odišiel, aby sa vrátil naspäť do Londýna. Ešte pred prejavom sa britský premiér stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.