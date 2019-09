Hrozí nám brexit bez dohody? Juncker bije na poplach, zodpovednosť zaň bude niesť Británia

BRUSEL - Ak by došlo k brexitu bez dohody, boli by zaň zodpovední samotní Briti. Vyhlásil to v rozhovore pre piatkové vydanie nemeckého denníka Augsburger Allgemeine predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Juncker však naďalej verí, že EÚ a Británia sa na podmienkach brexitu dohodnú. "Intenzívne pracujeme na dohode," povedal. Podľa jeho slov robia spolu s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom všetko pre to, aby sa našla dohoda. "Ak sa to nakoniec nepodarí, zodpovednosť za to leží výlučne na britskej strane," povedal Juncker na adresu britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý trvá na tom, že Británia opustí EÚ 31. októbra, a to s dohodou či bez nej.

"Odchod Britov z EÚ bez dohody by bol katastrofou pre Spojené kráľovstvo aj pre európsky kontinent," varoval odchádzajúci šéf EK. Rokovania o dohode o voľnom obchode s Britániou by boli po brexite takisto zložitejšie než predtým. "Pretože pri ostatných partneroch išlo o to, aby sa k sebe navzájom priblížili," zdôraznil Juncker. "V prípade Británie však ide naopak o rozchod," dodal.

Európska únia bude musieť uzavrieť so Spojeným kráľovstvom dohodu o voľnom obchode, povedal Juncker. To však podľa neho nie je také jednoduché, ako si to mnohí v Británii predstavujú.