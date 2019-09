Johnson má ďalší dôvod na obavy: Aj škótska premiérka podporí hlasovanie o nedôvere

Britské opozičné strany by sa podľa nej mali zjednotiť proti Johnsonovi a podporiť nového dočasného predsedu vlády. Týmto spôsobom by sa malo zaistiť posunutie termínu brexitu v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu s EÚ. Premiér Boris Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z EÚ 31. októbra tohto roku, či už s dohodou alebo bez dohody.

"Nič nie je bez rizika, ale ponechanie Johnsona vo funkcii, aby presadil brexit bez dohody - alebo dokonca s nepriaznivou dohodou - mi pripadá ako strašný nápad," napísala Sturgeonová. Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn predtým odmietol návrh na hlasovanie o nedôvere vláde, pretože by pravdepodobne viedol k novým voľbám. Corbyn povedal, že ak Johnson chce nové voľby, mal by najskôr presadiť posunutie termínu brexitu.

Britský parlament začiatkom septembra prijal zákon, na základe ktorého musí premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.