Muž si kúpil letenku, aby sa mohol rozlúčiť s manželkou na letisku: Šok! Hrozí mu 2-ročné väzenie

SINGAPUR - Singapurská polícia zatkla na miestnom medzinárodnom letisku muža kvôli tomu, že si zakúpil letenku bez úmyslu cestovať. O nezvyklom incidente v utorok informovala televízia CNN. Vstup s letenkou do bezcolného priestoru bez úmyslu nastúpiť do lietadla je v Singapure trestným činom so sadzbou až dvojročného väzenia. Len tento rok taký osud postretlo 33 ľudí.

Dvadsaťsedemročný muž, ktorého meno polícia neuviedla, si kúpil letenku len preto, aby svoju manželku mohol odprevadiť až do priestoru pre odbavenie cestujúcich a rozlúčiť sa s ňou. "Ľudia, ktorí do tohto priestoru vstúpia s platnou letenkou, tam môžu byť len za účelom vycestovania do cieľovej destinácie," odôvodnili podľa CNN policajti svoj zákrok. Ak na na let nenastúpia, "zneužitím" letenky porušujú zákon.

Changi International Airport v Singapure Zdroj: SITA/AP/Wong Maye-E

Americká televízia poznamenala, že nápad pobudnúť na singapurskom letisku bez cestovateľských plánov sa môže zdať podivný len niekomu, kto letisko nenavštívil. Tento rok v apríli tam bol otvorený nový terminál, ktorý sa preslávil najdlhším zastrešeným vodopádom na svete, obrovskou záhradou s 3000 stromami, visutým mostom alebo bludiskom. Hala je považovaná za jednu z najkrajších na svete.

V roku 2016 bol na singapurskom letisku zatknutý muž z Malajzie, ktorý v areáli s falšovanými letenkami strávil 18 dní. Známe sú podľa CNN prípady, keď si ľudia kvôli návšteve letiska kupujú letenky a po odpočítaní stornopoplatku po prehliadke terminálov let zrušia.