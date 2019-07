VIDEO Mužovi na letisku vážili batožinu, bola príliš ťažká: Takto sa vyhol poplatku navyše

Johnovi minulú sobotu na letisku vo francúzskom meste Nice zamestnankyňa spoločnosti EasyJet pri check-ine oznámila, že si za svoj let do Edinburgu bude musieť priplatiť kvôli preťaženej batožine. Škót to vyriešil po svojom. "Otec mal kufor ťažší o osem kilogramov. A tak si na seba na letisku navliekol pätnásť tričiek a košieľ, len aby nemusel priplácať," uviedol syn Josh (17) na Twitteri pod zábermi otca, ktorý vyzeral ako cibuľa.

Vonku bolo v tom čase zhruba tridsať stupňov, ale Irvine to zvládol. Menší problém mal iba počas bezpečnostnej kontroly, pretože vyzeral ako pašerák a pútal pozornosť personálu. Nakoniec ho ale nechali prejsť až do lietadla. John sa vraj najskôr na syna hneval, keď videl, ako sa video šíri po sociálnej sieti a bombardujú ho nie vždy lichotivé komentáre. S odstupom času sa na tom ale pobavil.