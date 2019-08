Na letisku zatkli dvoch pilotov: Dychovou skúškou zistili nepovolené množstvo alkoholu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

GLASGOW - Dvoch pilotov leteckej spoločnosti United Airlines zatkli v sobotu na letisku v Glasgowe po tom, ako u nich pred nástupom na let do New Yorku dychovou skúškou zistili nepovolené množstvo alkoholu. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.