FOTO Soni podľa žalobkyne za týranie 6-ročnej vnučky hrozí nízky trest, mrazivé detaily prípadu

Príbuzní šesťročnú Valériu, ktorá bola v starostlivosti jej babičky, naposledy videli pred Vianocami v roku 2017. Od tej doby je nezvestná, pripomenul iDnes.cz, ktorý z utorňajšieho pojednávania priniesol video, ktoré Valeriinu starú mamu, Soňu K., zachytáva.

Na snímke zo 16.7.2019 Valériina babka, Soňa K. Zdroj: reprofoto/idnes.cz

Žene podľa sadzby hrozí za týranie a opustenie dievčaťa, ohrozenie jeho výchovy, zanedbanie povinnej výživy a spreneveru dávok a príspevkov až osem rokov väzenia, čo je podľa žalobkyne nízky trest. Tá pre babku preto navrhla mimoriadne zvýšenie trestu.

Obžalovaná Soňa K., ktorá mala vnučku v pestúnskej starostlivosti, na súde povedala, že Valériu odviezla za tetou do Nemecka. Tá to však poprela.

Na obrázkoch nezvestná Valéria Kvasničková. Zdroj: Polícia ČR

Podľa obžaloby bolo dievčatko spoločne s jeho tromi súrodencami dlhodobo týrané babkou. Soňa K. deti bila vareškou alebo tyčou od vysávača, pričom Valériu pančuchami priväzovala k záchodovej mise, niekedy ju zas putami pripútavala k chladničke či radiatóru. Navyše ju dlho nechávala bez jedla a vody a jej starších súrodencov nútila, aby ju bili.

Len čo dievčatko začalo plakať, babka mu do úst strčila handru. Modriny a zranenia mu zakrývala mejkapom či obväzmi. „Valéria vraj bola veľmi zlá, tak ju bila do krvi vareškou. Babička jej dávala mejkap, aby to nebolo vidieť,“ povedala na polícii jej staršia sestra. Valériini súrodenci mali od babky zákaz, aby svojej sestre pomáhali, keď ju fyzicky týrala.

Jedného dňa, keď sa súrodenci vrátili zo školy, svoju najmladšiu sestričku doma nenašli. Babka im oznámila, že ju musela dať na liečenie, lebo bola „narušená“. Následne deti nútila, aby o tom nikomu nehovorili, pretože v takom prípade by ich umiestnila do polepšovne.

„Obžalovaná sa prejavila ako zlý, agresívny, nenávistný, nepriateľský človek voči malým deťom,“ vyhlásila žalobkyňa, ktorú citovali novinky.cz. „Malá Valéria jej bola vydaná úplne napospas, nemala sa kam obrátiť, ku komu ísť. Bola vydaná napospas jej nenávistným náladám a brutálnym útokom bez možnosti sa brániť,“ dodala na záver žalobkyňa, ktorá pre Valériinu babičku navrhovala čo najvyšší trest. Súdu v tomto súvise navrhla aj možnosť využiť ustanovenia trestného zákonníka, ktorým je možné trestnú sadzbu navýšiť nad zákonom danú medzu až o tretinu. Soňa K. je vo väzbe od augusta 2018.