Drsná výchova zanechala na Hanke trvalé následky: Nevlastný otec ju týral desať rokov, priznal sa a dostal pokutu

PRAHA – Otec si zakaždým našiel dôvod, chytil ma za vlasy, a dotiahol ma do kuchyne a tam ma kopal hlava nehlava. Aj to je jedna zo spomienok dnes už 26-ročnej Hanky, ktorá musela desať rokov znášať psychický a fyzický teror od svojho nevlastného otca. A hoci sa muž k týraniu dievčaťa priznal, dostal len pokutu, lebo polícia prípad vyhodnotila ako priestupok.

„Dnes už je to za mnou, ale mrzí ma, že sa ma mama nikdy nezastala. Ani vtedy, keď mi zlomil nos a predné zuby, ani keď ma týždeň po operácii slepého čreva kopal do brucha. Až keď ma chcel vyhodiť z balkóna, začala na neho kričať. Ale zasiahnuť sa bála. Dodnes mám zrasty v bruchu, krivý nos a umelý zub,“ rozpráva českému Právu Hanka, ktorá teraz žije v jednom z bývalých bytov hostivického klokánka (klokánek je projekt Fondu ohrozených detí, ktorého cieľom je ponúknuť deťom namiesto ústavnej výchovy prechodnú rodinnú starostlivosť na dobu, kým sa nemôžu vrátiť späť do svojej rodiny, alebo kým pre nich nie je nájdená trvalá náhradná rodinná starostlivosť, pozn. red.).

Klokánek v súčasnosti 26-ročnej Hanke zachránil život. Skončila v ňom po tom, čo od svojich piatich rokoch musela znášať psychický a fyzický teror od svojho nevlastného otca. Bývali v byte v pražskej mestskej štvrti Radotín. Hanka okrem otcovho pokusu vyhodiť ju z balkóna spomína, ako šla zbitá sama do nemocnice a odtiaľ na policajnú stanicu. „Keď mi zlomil nos a zub, išla som z nemocnice na políciu a nahlásila som to. Neviem, či tým, že zasiahla sociálka a umiestnili ma do kolkánka, to mala polícia vyriešené, ale všetko vyhodnotila ako priestupok. Z dnešného pohľadu, keď už mám odstup, stále nechápem, ako je to možné,“ hovorí žena.

Hanka sa spätne dozvedela, že na jej modriny a zranenia sa matky pýtali učiteľky v škôlke i škole. „Mama to vždy nejako zahovorila, že veľa padám zo schodov. Jediní, od koho to otec schytal, boli chlapi z krčmy, ktorí dobre vedeli, čo sa u nás deje, a občas mu to tam niekto vrátil,“ povedala Češka.

Hankin nevlastný otec dostal pokutu

Hoci sa muž k fyzickému napádaniu dievčaťa priznal, vyviazol len s pokutou, lebo polícia prípad vyhodnotila ako priestupok. Postup bol v tomto prípade podľa polície štandardný. „Keď príde na stanicu neplnoletý, policajt vyhodnotí závažnosť prípadu, oboznámi Orgán sociálno-právnej ochrany detí (OSPOD), jeho pracovník je prítomný pri výsluchu, a privolá špecialistu z kriminálnej služby, ktorý sa zaoberá problematikou mládeže,“ vysvetlil Právu hovorca pražskej polície Jan Daněk s tým, že zmienený postup sa uplatnil aj v tomto prípade. „Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že týranie sa preukázať nepodarilo, a všetko sa vrátilo k priestupkovému konaniu,“ doplnil hovorca polície.

Dievčatu zachránil klokánek život

Keď však Hanka vyrástla, po ďalšom útoku sa odvážila znova požiadať políciu o pomoc. „Bol to úplne nový pocit. Domov som sa zo školy bála prísť, otec si vždy našiel dôvod, chytil ma za vlasy, dotiahol ma do kuchyne a tam ma kopal hlava nehlava. A naraz som bola doma v byte s ďalšími troma deťmi a dvoma tetami. Boli na nás dobré, nikdy nám nič nechýbalo. Pretože som bola najstaršia, dosť som pomáhala, prebaľovala, robila s malými úlohy do školy a upratovala,“ opisuje Hanka na ktorej drsná výchova zanechala trvalé následky. Keď dokonca zložila maturitu, ona sama sa stala takouto tetou.

Hankinho nevlastného otca sa bál aj jeho otec

Hanka sa chce ďalej vzdelávať a pomôcť všetkým deťom, ktoré sú na tom ako ona kedysi. „Chcela som svoj príbeh porozprávať, pretože toto by sa nijakému dieťaťu nemalo diať. Možno mi vtedy, keď som sa obracala na políciu, neverili. Hovorili si napríklad, že 14-ročná pubertiačka preháňa. A to vo mne zostalo ako nespravodlivosť. Teraz u môjho nevlastného otca býval dva mesiace aj dedo, tiež nevlastný, ale mám ho rada a vídame sa. Po dvoch mesiacoch mi volal, aby som mu pomohla presťahovať sa, pretože sa bál, že ho jeho vlastný syn napadne. Krútil hlavou, ako som tam mohla tak dlho vydržať. Až teraz,“ dodala so smútkom Hanka.

Ak by sa mladá žena v rovnakej situácii ocitla dnes, mohla by sa obrátiť na pomoc právneho zástupcu pre deti. „Už niekoľko rokov obete domáceho násilia, ktorým majú menej ako 18 rokov, majú nárok, aby ich zastupoval advokát zdarma. To by im malo okrem iného dopomôcť, aby prípadne polícia nebrala oznámenia tejto trestnej činnosti na ľahkú váhu,“ povedala advokátka Lucie Hrdá, ktorá sa zameriava na trestné a rodinné právo.