FOTO Aj babička môže byť diabol: Desivé detaily prípadu z Česka, dievčatko si prešlo peklom, je nezvestné

Polícia pátra po dievčatku od augusta 2018. Portál Blesk ale uvádza, že Valéria je nezvestná už od Vianoc 2017! Babička, ktorá dieťa mala na starosti, sa v pondelok postavila pred súd. Čelí obvineniam z opustenia dieťaťa, ohrozovania výchovy, sprenevery a z týrania zverejnej osoby. Hrozí jej osem rokov za mrežami.

Nezvestná Valéria. Zdroj: policie.cz

V starostlivosti babičky nebola od roku 2016 len Valéria, ale aj jej súrodenci. Podľa obžaloby dievča a jej o tri roky staršieho brata žena brutálne týrala. "Poškodeného neplnoletého R. K. často fyzicky trestala nadmerným bitím po celom tele za využitia rôznych nástrojov, napríklad kuchynskou obracačkou, naberačkou, varechou, tyčou od vysávača, opaskom," uvádza portál. Chlapec mal dlho kľačať na jednom mieste, žena ho ťahala za uši aj za vlasy. Hádzala ho o zem a neustále mu nadávala, predostrela obžaloba na súde.

Náhubok a hodiny bez jedla

Dievčatko sa nemalo o nič lepšie. Nevyhlo sa bitke, obžalovaná ho mala kopať, aby nekričalo, použiť mala aj náhubok. Zväzovala mu ruky aj nohy, neváhala ho dokonca pripútať napríklad k záchodu. Niekoľko hodín bývalo bez jedla. Niekedy tak Valéria musela aj spať. "Odopierala mu dostatočný prísun jedla aj vody. Nútila súrodencov, aby ju bili. Rozťahovala jej nohy do takzvanej šnúry až do bolesti," píše sa v obžalobe.

Zdroj: Polícia ČR

Prečo si však okolie nič nevšimlo? Babička mala dieťaťu modriny zakrývať mejkapom a obväzmi. Štátna zástupkyňa Iva Brücklerová na súde uviedla, že brutalita sa v tomto prípade vymyká iným trestným činom tohto typu.

Týranie odmietla

Obžalovaná žena však týranie odmietla. Podľa jej slov Valériu vôbec netrestala. Jej brat občas dostal výchovnú na zadok. Keď neposlúchali, údajne im zakázala pozeranie televízie a nedala im čokoládu. Babička tiež uviedla, že mala v pláne sa spolu s deťmi presťahovať k jej dcére, ich tete, do nemeckého Freiburgu. Na miesto mala vycestovať aj s maloletými a riešiť tam potrebné úradné záležitosti. Podľa jej výpovede tam potom mala na prianie tety Valériu nechať. Dcéra však slová matky nepotvrdila. Na súde uviedla, že dievčatko nikdy nevidela.

Obžalovaná Soňa pred súdom. Zdroj: Reprofoto:blesk.cz

"Svoju dcéru som naposledy videla v novembri. mala poškrabanú celú tvár. Neviem, kde je, či je mŕtva, alebo ju predala," povedala novinárom matka Valérie, ktorá tiež dorazila na súd. Štátna zástupkyňa poukázala aj na to, že dieťaťu nebolo umožnené navštevovať predškolské vzdelávacie zariadenie. Upozornila, že spreneverou dávok a sirotského dôchodku žena spôsobila dievčatku škodu vo výške približne 55-tisíc korún. Splnomocnenec dievčatka však požaduje aj vyplatenie nemajetkovej ujmy, a to vo výške 355-tisíc korún českých.

Ťažký osud

Život len sedemročnú Valiku, ako ju prezývajú, poriadne skúša. Narodila sa do nefunkčnej rodiny, otec jej zomrel vo veku 25 rokov. Údajne sa pod jeho smrť podpísala zlá životospráva. Mama potom starostlivosť o deti nezvládala a tak ich zverili do rúk babičky zo strany otca. A to aj napriek tomu, že mala problém so zákonom už v minulosti. V roku 2002 ju odsúdili za ohrozovanie výchovy mládeže. Teraz jej vzhľadom na právnu kvalifikáciu skutku hrozí osem rokov za mrežami.

Valéria je však stále nezvestná. Nik netuší, čo sa s ňou stalo. Zmiznutie nahlásil rodinný príslušník. Rodinu neskôr kontaktoval aj Orgán sociálno-právnej ochrany detí, no fyzicky ich nenavštívili. Údajne to nebolo nutné, keďže ostatné správy boli v poriadku. Až v priebehu vyšetrovania sa ukázalo, že dievča malo byť týrané. Keďže babička nevedela vysvetliť, kde sa jej vnučka nachádza, stala sa hlavnou podozrivou. "V tejto chvíli nemôžeme vylúčiť, že sa Valéria stala obeťou nejakého z trestných činov," dodala polícia, ktorá o pomoc pri pátraní žiada aj verejnosť.