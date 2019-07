Miloslav sa priznal k vražde svojej ženy (†47): FOTO Mrazivá spoveď dcéry, roky ich týral

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Dôvodom krviprelievania v českej reštaurácii mali byť nezhody v manželstve, ktoré vyvrcholili tým, že Miloslav svoju ženu popravil. Tri deti tak prišli o milovanú matku. Najstaršie z nich, dcéra Dominika, uviedlo, že otec ich týral od samého začiatku, pričom posledné štyri roky to bolo najhoršie.

Žiarlivosť ho dohnala k vražde. Chladnokrvná poprava 47-ročnej ženy v reštaurácii z 11. júla v Rychnove nad Kněžnou otriasla celým Českom.

Na snímke obvinený Miloslav. Zdroj: FB/Miloslav D.

Spúšť mal stlačiť ženin manžel Miloslav po tom, čo vypil niekoľko pív a na stole uvidel rozvodové papiere. „Zabil som svoju ženu,“ priznal sa polícii muž, ktorý po ohavnom čine nikam neutekal a na príjazd policajtov počkal priamo na mieste. Svoju o tri roky mladšiu manželku, ktorá boj o život prehrala v nemocnici, zasiahol do hlavy. Tri deti tak prišli o milovanú matku, uviedol blesk.cz.

K vražde sa priznal aj na súde. „Deti milujem,“ povedal počas toho, ako ho strážcovia zákona odvádzali späť do cely.

Na snímke obvinený Miloslav s jeho zosnulou manželkou. Zdroj: FB/Miloslav D.

Miloslavovo tvrdenie však vyvrátila Dominika, najstaršia dcéra zavraždenej a obvineného.„Mnoho komentárov odkazovalo na to, že tá hyena, ktorá nám všetko spôsobila, vlastne nebol zlý človek, konal iba v afekte a pod., nám sa z toho dvíha žalúdok. Neľahký život sme s ním zažívali všetci už od samého začiatku, všetko sa ale vyhrotilo do neskutočných rozmerov hlavne v priebehu posledných 4 rokov, keď doma veľmi intenzívne psychicky týral svoju manželku a 3 deti,“ napísala s tým, že jej matke sa dlhodobo vyhrážal, že pokiaľ ho opustí, príde o všetky deti, pretože on je veľmi vážený novinár a má styky úplne všade.

„Bol to neskutočný manipulátor a na verejnosti sa šialeným spôsobom pretvaroval, aby urobil dojem, že svoju rodinu miluje a je dobrosrdečný človek, v skutočnosti ale ide o podlého psychopata,“ dodala Dominika.

Na snímke Dominika D., dcéra zavraždenej a obvineného. Zdroj: FB/Dominika D.

Dievčina sa ďalej domnieva, že Miloslav neutrpel nijaký skrat, ale ohavný skutok mal naplánovaný. „V ten osudný deň sa mali stretnúť na verejnom mieste, aby prebrali detaily rozvodu a dospeli k dohode, aby sa celá záležitosť čo najmenej dotkla detí. Celá táto chladnokrvná vražda bola vopred naplánovaná a nešlo o nijaký skrat pri hádke. Pripravil nás o toho najdôležitejšieho človeka na celom svete a my nemáme poňatia, čo si teraz bez mamičky počneme,“ dodala Dominika.

Na snímke obvinený Miloslav. Zdroj: FB/Miloslav D.

Vražda otriasla celým Českom. Ľudí navyše pobúrilo, že zosnulá žena na Miloslava podala trestné oznámenie za vyhrážanie a prenasledovanie. „Bolo stále v procese riešenia a pri tejto príležitosti sme sa aj dozvedeli, že má legálne držanú zbraň, ktorú sme potom doma, bohužiaľ, nenašli a bez polície by sme sa o nej ani nedozvedeli,“ opísala Dominika.

Oznámenie o streľbe prijala polícia vo štvrtok (11. júla) krátko po 20:00. „Na miesto vyšiel okamžite kompletný výjazd kriminalistov, ktorí tu stále pracujú a zaisťujú všetky informácie a dôkazy potrebné na objasnenie tohto činu,“ uviedla krátko po incidente česká krajská policajná hovorkyňa Ivana Ježková. Dvojica mala tri deti - dve dospelé a jedno 13-ročné.

Jeden zo svedkov krvavej drámy, ktorý v podniku pracuje ako kuchár, na desivé chvíle nezabudne do konca života. „Stál som oproti tebe a slová, ktoré si mi povedal, "zabil som svoju ženu, zavolajte políciu," vo mne zostanú navždy! Nikdy som toto zažiť nechcel!“ adresoval údajnému 49-ročnému strelcovi na sociálnej sieti.