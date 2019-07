Na Heleninom (†47) pohrebe zazneli mrazivé slová: Kňaz opísal vraždu, tri deti prišli o mamu

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - Okresné mesto v Královohradeckom kraji sa vo štvrtok ponorilo do smútku. S trojnásobnou mamou Helenou D. (†47) sa tam prišlo naposledy rozlúčiť viac než 200 ľudí. Kňaz v smútočnej sieni prečítal text od rodiny zosnulej. Na cintoríne popísal mrazivé detaily jej vraždy.

Súrodenci Dominika (22), Nikol (18) a Patrik (12) v týchto dňoch znášajú najťažšie obdobie ich života. Ich otec Miloslav (49) im zavraždil matku.

Dominika tvrdí, že otec ich tyranizoval dlhodobo, pričom posledné štyri roky bola situácia najhoršia. Bohužiaľ, vyústila až do bodu, kedy Helena požiadala o rozvod. Keď Miloslavovi na stôl v reštaurácii predostrela rozvodové papiere, uchýlil sa k hroznému činu. „Zabil som svoju ženu,“ priznal sa polícii Miloslav, ktorý po tom, čo svoju manželku strelil do hlavy, nikam neutekal a na príjazd policajtov počkal priamo na mieste činu.

Vo štvrtok sa s Helenou, ktorá zomrela v nemocnici, konala posledná rozlúčka. Podľa blesk.cz na ňu prišlo dvesto ľudí. Jej priatelia a známi do smútočnej siene vstupovali počas klavírnej a sláčikovej hudby.

Keď deti k rakve svojej mamy položili biele ruže so stuhou s nápisom: „Milovanej maminke,“ prítomní na obrazovke sledovali fotografie mapujúce život nebohej. Bola na nich ako batoľa, dospievajúca slečna, študentka ekonómie a ako dospelá žena. Zobrazovali ju s jej rodičmi, deťmi či kamarátmi. „Len jediný človek na nich nebol. Jej manžel. Nikto by sa nemohol pozerať na človeka, ktorý ju pripravil o život,“ povedal jeden z trúchliacich.

V priebehu prehliadania záberov zneli piesne od Ivety Bartošovej, skupiny Queen či Lucie Vondráčkovej. Najemotívnejšou však bola skladba od skupiny Holki - Pro mámu.

Kňaz najprv prečítal text od Heleninej rodiny, potom sa venoval cirkevnej časti, po ktorej nasledoval smútočný sprievod za rakvou.

Na cintoríne hovoril o tom, že Helena milovala hudbu, tanec, slnko a more, ale zo všetkého najviac svoju rodinu, ktorú jej manžel, bohužiaľ, aj tyranizoval. „Veľakrát mu odpustila, než udalosti došli do bodu, kedy povedala dosť,“ povedal kňaz. „Keď s manželom chcela riešiť rozvod, zákerne zozadu ju strelil do hlavy,“ uzavrel svoju reč o živote zosnulej.

Miloslav je od uplynulej soboty vo väzobnej väznici v Hradci Králové. Hrozí mu až 18-ročný trest.