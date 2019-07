Lekári len krútia hlavou: VIDEO Chlapca (18) vyhlásili za mŕtveho, večer pred kremáciou sa stal zázrak

NAI DILLÍ - Lekári v nemocnici v indickom štáte Telangana vyhlásili, že iba 18-ročný Gandham Kiran má za sebou mozgovú smrť. Od jeho matky chceli, aby ho nechala odpojiť od prístrojov, tá si však urobila po svojom. Syna zobrala späť do rodnej dediny, kde sa za neho modlila. Aj pre ňu však bolo prekvapením, keď zistila, že mladík je stále nažive.

Osemnásťročný Gandham Kiran trpel podľa portálu India Today horúčkou dengue a taktiež hepatitídou typu B. Jeho stav bol vážny. Znepokojená rodina ho s horúčkou a zvracaním vzala 26. júna do súkromnej nemocnice, no ani tam mu nedokázali pomôcť. Nakoniec lekári jeho matku Sidammu 3. júla informovali, že chlapcovi odumrel mozog a bude lepšie, ak ho nechá pokojne odísť.

Tieto slová matke lámali srdce, ale rozhodla sa, že svojho syna vezme naspäť do svojej dediny Pillalamarri, aby tam vydýchol naposledy. Aj keď od nej doktori chceli, aby nechala chlapca odpojiť od prístrojov, zostala neoblomná, lekárske vybavenie vzala spolu s ním a rodina začala vybavovať formality okolo pohrebu a kremácie.

Večer, keď už bol chlapec zabalený do pohrebného rubáša a rodina sa zhromaždila, aby mu vzdala úctu, Sidamma si všimla slzy, ktoré stekali z Kiranovej tváre a okamžite bol privolaný miestny lekár. Ten zistil, že chlapec má slabý pulz. Po porade s odborníkom vpichol chlapcovi štyri injekcie a jeho stav sa postupne začal zlepšovať. Dokonca sa už aj rozpráva so svojou matkou. Šťastný lekár dodal, že je to prvý zázrak, ktorého bol svedkom.

Sidamma, ktorá prišla o manžela v roku 2005, je v siedmom nebi, jej syn sa rýchlo zotavuje. Navyše sa stala aj stredobodom záujmu médií, keďže neuveriteľný príbeh sa rozšíril aj za hranice dediny. Všetci ju považujú za hrdinku, ktorá vyliečila syna silou svojej lásky.