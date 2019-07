Krutý dedinský zvyk: Dcéry i vnučky sú v Srbsku na predaj, ak však nie sú panny... Strašný koniec

Hrozí jej 15 rokov väzenia, a to len preto, že sa držala zvyčajnej tradície. Radmila, inak nezamestnaná, trvá na tom, že zmluvne uzavreté a vopred vyplatené manželstvo je tradíciou a že nie je možné ho právne zakázať. “Keď sa v rodine narodí dievča, ihneď povieme, že sme bohatí. Predala som mladšiu dcéru za 99-tisíc nemeckých mariek, staršiu len za 10-tisíc. Za vnučku som dostala 20-tisíc eur a za všetky tie peniaze som postavila dom,” hovorí Radmila. Neskrýva, že má na predaj ešte dve vnučky, ktoré má v úmysle „predať za 20-tisíc až 50-tisíc eur“, a jedna i druhá majú len niečo vyše 11 rokov.

Ak je predaná mladucha ešte panna, na stretnutí sa symbolicky rozbije tanier a pije sa rakija. Ak však už nie je nevinná, jej rodičia sú povinní vrátiť všetky peniaze alebo vyše polovice sumy. Pred desiatimi rokmi otec dievčiny v bitke zabil svojho priateľa, pretože dcéra nebola nevinná a on nechcel vrátiť peniaze.

Inak, aj samu Radmilu predali Slavišovi, keď mala 10 rokov. „Matka ma predala, keď som mala 10 a on 12 rokov. Neskôr sme sa vzali a sme zosobášení už 50 rokov. Je to môj prvý manžel a mamin nevlastný syn. Povedala mi: ´Čo ťa mám dávať do cudzieho domu, keď sa môžeš vydať zaňho?´ Ak sa muž chce oženiť, príde a spýta sa, či máme dievča. Ak vidíme, že je to dobrý človek, dáme, a ak sa dievčaťu nepáči, nedáme,“ tvrdí Radmila. Priam pravidlom však je, že ide o dievčatá, ktoré ešte nie sú ani v puberte. “Nepredala by som svoje dcéry, ale nemala som inú možnosť,” hovorí Radmilina suseda a dodáva, že “dievčatá klesli na cene” a teraz stoja okolo “50 – 60-tisíc eur”. Ako tvrdí Radmila, „zákazníkmi“ sú prevažne rumunskí a albánski gastarbajteri, ktorí potom dievčatá zvyčajne odvedú do Nemecka, Bulharska alebo Francúzska.

Radmilina vnučka Andrijana Mikulović hovorí, že detstvo u Radmily bolo hrozné. „Mávala som desivé sny! Odmalička som vedela, že sa vo dverách zrazu môžu objaviť ľudia, ktorí sa opýtajú, či tu majú na predaj dievča. Potom sa mi snívalo, že sa ukrývam v skrini. Avšak pre mnohých našich susedov je predaj normálna udalosť a dievčatá vedia, že za peniaze, ktoré rodičia zarobia ich predajom, sa dá slušne žiť,“ hovorí Andrijana.

Nevesta Malina nesúhlasí.

Radmilina nevesta Malina s vopred dohodnutou svadbou a vyplatenou nevestou nesúhlasí, no mlčí. Zato jej muž Slaviša sa ozve: „Svadbu dohadujú, ako keď sa predáva dobytok. Ženíchova strana vysloví sumu a nevestina si povie vyššiu. Keď sa nakoniec dohodnú, odovzdá sa preddavok. Ak sa však negatívne vyjadrím k takémuto predaju žien, hovoria mi, že som hlúpy sedliak,“ vzdychne si.