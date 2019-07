Šokujúce odhalenie: Alexandra (41) nenapadol nijaký medveď, lekár vyšiel s pravdou von

Prvotné informácie hovorili o tom, že zábery pochádzajú z Tuvianskej republiky na juhu Sibíri a zachytávajú muža pripomínajúceho múmiu. Malo ísť o Rusa, ktorého podľa jeho výpovede zmrzačil medveď a väznil ho v brlohu cca 30 dní, počas ktroých údajne pil vlastný moč. Tvrdil, že šelma mu počas zápasu zlomila chrbticu a zachránili ho až poľovnícke psy.

Muž mal zablatené telo, bol na kosť vychudnutý a vôbec sa nehýbal. Zrazu však otvoril oči a povedal, že sa volá Alexander.

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre maloleté osoby a ľudí s citlivou povahou!

Man mauled by bear & still alive. Found after a month! MADNESS! pic.twitter.com/zfGtpk1NZ9