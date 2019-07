Dráma v ruskej zoo: VIDEO Upratovačka sa ocitla vo výbehu s medveďom, neuveriteľný koniec

MOSKVA - Zábery pochádzajúce z moskovskej zoologickej záhrady ukazujú dramatické chvíle, kedy zostala upratovačka uväznená vo výbehu s polárnym medveďom. Žene vyzbrojenej iba lopatou a metlou sa však podaril husársky kúsok a z nebezpečnej situácie vyviazla so zdravou kožou a pravdepodobne bez jediného škrabanca.

Podľa časového údaju na kamerovom zázname sa incident odohral minulý piatok pred pol desiatou predpoludním. Dve ženy upratovali zvierací výbeh, keď sa zrazu prihnal polárny medveď a namieril si to priamo k jednej z nich. Druhá už bola našťastie pri dverách a podarilo sa jej dostať von.

Zdroj: YouTube/Moskva 24 ​

Ohrozovaná upratovačka však nestratila duchaprítomnosť a medveďa si držala od tela použitím metly a lopaty. Hoci sa zviera opakovane snažilo dostať k nej bližšie, metla bola preň zjavne priveľkou prekážkou. Druhá žena sa medveďa zatiaľ snažila rozptyľovať z priestoru pri dverách.

Upratovačke sa napokon podarilo zviera prekabátiť a kráčajúc pospiatky sa prebojovala až k východu, kde ju čakala jej kolegyňa. Obe si tak zachránili holé životy. Bohvie, ako by to dopadlo, keby žena nemala pri sebe spomínané náradie, alebo by spanikárila.

Identita hrdiniek nebola zverejnená, rovnako ako ani meno medveďa a jeho vek. V zoologickej záhrade však muselo prísť k vážnemu porušeniu bezpečných pravidiel, keď sa medveď dostal späť do klietky a svojho výbehu pred dokončením čistenia.