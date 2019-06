Krvavý útok medveďa v Karpatoch: Mladíkovi (26) zachránila život táto jedna rada od priateľky

BERLÍN - Nemec Andi Bauer a jeho priateľka Lara Boothová sa v rumunských Karpatoch stretli zoči-voči matke medvedici. Dievčina svojím rýchlym konaním zachránila mladíkovi, na ktorého šelma zaútočila, život. Počúvol Laurinu radu a medvedicu udrel do oka.

Dvadsaťšesťročný Bauer utrpel ťažké zranenia po tom, ako ho napadla medvedica. Tá ho uhryzla do pravej nohy a pohadzovala si ho v papuli ako handrovú bábiku. Nanešťastie boli pri nej v tom čase aj jej dve mláďatá, ktoré sa takto snažila chrániť. K útoku došlo počas túry v rumunských Karpatoch, na ktorú sa Andi vybral spoločne s Larou. Mladíka po ňom letecky prepravili do nemocnice, kde mu chirurgovia museli priskrutkovať tyče do nohy.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

"Keď sme prvýkrát zbadali medveďa, strašne sme sa zľakli," spomína Boothová. V tom momente si spomenula, že niekde počula, že v prípade útoku by ste mali medveďa udrieť do očí. Zakričala preto na priateľa, aby tak urobil. Medvedica sa po nečakanej rane otočila a dvojici zmizla z dohľadu. Andi bol zo všetkého v šoku a bolesť si údajne vôbec nepamätá. "Zahryzla mi do nohy, ťahala ma za ňu a hádzala o zem. Kričal som o pomoc, ale nikto ma nepočul."

Zdroj: profimedia.sk

Dvojica mala v pláne stráviť na túre päť dní, no kvôli incidentu sa bohužiaľ skončila skôr. Aj uvažovali o tom, že zoberú sprej na medvede, pretože počuli, že v Rumunsku sú hojne rozšírené, ale Andi Lauru nakoniec presvedčil, že to nie je potrebné. Našťastie sa pár zaobišiel aj bez neho a nikoho tento incident nestál život.