Opilec v zoo dostal hlúpy nápad a preliezol plot: Zážitok pre návštevníkov, VIDEO jazdy na žirafe

NURSULTAN - Polícia pátra po opitom návštevníkovi zoo, ktorý v kazašskom meste Shymkent preliezol cez vysoký plot ohrady a nasadol žirafe na chrbát. O svedkov, ktorí si ho natáčali, nemal núdzu, keďže v tom čase sa pri výbehu zvierat nachádzal aj kopec iných turistov. Nevyzeralo to však, že by chceli mužovi v jeho nepremyslenom konaní zabrániť.

Zábery z mobilného telefónu sa začínajú vo chvíli, keď sa odvážlivec rozhodne, že sa nebude na žirafu pozerať len z diaľky, ale okúsi, aké to je, zviezť sa na nej. Zviera stojí pokojne pri plote a nechá sa mužom hladkať, potom však "hrdina" vylezie až hore a cez dlhý krk zvieraťa sa prehupne na druhú stranu výbehu a zošmykne sa mu na chrbát.

Zdroj: YouTube/ViralOne/turkestan_today

Žirafa sa v tej chvíli pohne a odchádza od plota, chvíľu to vyzerá, že je zo situácie zmätená a vôbec nevie, čo má robiť. Ale po pár sekundách, aj keď jej muž na upokojenie stále hladká krk, zrazu sa vyplaší, rozbehne a muža zhodí na zem. Ten však stále nemá dosť. Znovu sa vyšplhá na vysoký plot a keď k nemu zviera podíde, opäť sa naň vyhupne. Aj tentokrát však skončí na zemi. Nakoniec to odvážlivec predsa len vzdá a vráti sa cez plot do bezpečia.

Polícia pre miestne médiá potvrdila, že sa snaží identifikovať muža, ktorému pre toto konanie hrozí zatknutie. Podľa niektorých informácií bol v tom čase opitý, uviedol portál mirror.co.uk.

Zoo v Shymkente je jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií v Kazachstane. Na rozlohe 130 akrov žije až 1300 zvierat, vrátane stáda žiráf. Niektoré z nich sa nachádzajú aj na tvz. „červenom zozname“ a hrozí im vyhynutie.