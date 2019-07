FOTO Pohyblivý kôš otestovali na medveďovi: Chcú chrániť odpadky

KOŠICE – Ako zabrániť tomu, aby medveď či iná divá zver vyberali a ničili odpadkové koše, ku ktorým sa dostanú? Jeden zo spôsobov v utorok testovali v košickej zoologickej záhrade. V úlohe "testovača" bol medveď Žabo. K dobrotám ukrytým v koši so špeciálnym pohyblivým zariadením sa nedostal, tzv. crash test sa tak skončil úspešne.

Skúšaná konštrukcia má názov rotačné stojisko na nádoby na odpad. Má dve rotačné osi, súčasťou je pružina, ktorá s košom kmitá. Podľa autora projektu Maroša Voroniča to má za cieľ medveďa vyrušiť a uniknúť pred jeho silou.

"Projekt má za úlohu vyvinúť technické riešenie na ochranu odpadu v národných parkoch či oblastiach, kde sa vyskytujú medvede alebo aj divé svine. V súčasnosti už sú rôzne technické riešenia na ochranu veľkých 1100-litrových nádob, ale tie malé zhruba 50-litrové koše, ktoré bežne vidíte pri chodníkoch, tie vlastne nie sú chránené a stále lákajú medvede a inú divú zver," priblížil Voronič, ktorý zariadenie vyvíja s podporou rodiny.

V košickej zoo podľa neho išlo zrejme o vôbec prvý test na svete s medveďom a takýmto pohyblivým systémom na ochranu odpadu. "Dosiaľ sa voči medveďovi išlo princípom, že keď je silný, tak postavíme proti nemu niečo ešte silnejšie, zbraň proti zbrani. My sa mu ale vlastne snažíme utiecť, vyšmyknúť, nebojovať s ním," vysvetlil.

Jedným z účelov konštrukcie je aj ochrana pred vandalizmom. Pri výrobe rotačného stojiska boli použité diely prevažne z iných výrobkov, pružina je z auta, čiže snahou je dosiahnuť dostupnosť dielov, respektíve recyklácia, a teda aj ekologické hľadisko. Aj osadenie je podľa autora pomerne jednoduché.

"Ešte potrebujeme doladiť veci, aby aj ľudia boli zodpovední, lebo jedna vec je nájsť riešenie voči medveďovi alebo divej zveri, to by som nevidel ako veľký problém, ale skôr je problém, že aj keď niečo navrhnete a prakticky to funguje, stále ten ľudský faktor ostáva veľmi dôležitý," dodal Voronič. V košickej zoo Voronič už minulý rok prišiel odskúšať odolnosť špeciálne upraveného kontajnera. Aj vtedy ho úspešne testoval 350-kilogramový domáci medveď hnedý Žabo.