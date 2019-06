VIDEO Návrat v čase: Hrdinstvo aj ťažké osudy československých pilotov počas II. svetovej vojny

PRAHA - Hrdinstvo a ťažké životné osudy československých letcov pôsobiacich počas druhej svetovej vojny v zahraničí ukazuje výstava Rytieri nebies v Národnom múzeu v Prahe. Ľudia môžu vidieť kompletné uniformy, ktoré jednotliví letci nosili, ich ručne písané denníky a ďalšie osobné predmety. Jeden z autorov výstavy Jan Kratochvíl novinárom povedal, že by rád u českého prezidenta a ministra obrany inicioval povýšenie všetkých 2500 príslušníkov zahraničných perutí in memoriam do hodnosti generála. Na výstave sú okrem iného panely s fotografiami všetkých z nich.