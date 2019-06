Romantická rybačka sa skončila tragédiou: FOTO Mladí zaľúbenci (†18) spravili osudnú chybu

Osemnásťročný pár zomrel v parku v Pensylvánii.

Zdroj: Go Found Me

PENSYLVÁNIA - Dosiaľ všetko naznačuje, že život dvoch mladých ľudí vyhasol po tom, ako do nich udrel blesk. Obeťami tejto strašnej tragédie sa stal mladý pár. Ak by sa Kaitlyn s Brendanom počas silnej búrky neukryli pod strom, všetko by mohlo byť inak.