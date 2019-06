Rodina nevidiaceho muža so psom sa vrátila na miesto činu: Neuveriteľná reakcia podniku

Status, ktorý uvádzal smutnú a neúctivú situáciu, ktorá nastala v jednom z motorestov pri Žiari nad Hronom, mnohých pohoršil a boli aj takí, ktorí sa neubránili slzám. Celý škandál sa odohral v motoreste Dubník, ktorý navštívila spomínaná rodina. Jej členom je aj nevidiaci mladý muž menom Jaroslav. Ten mal so sebou vodiaceho psa, labradora, bez ktorého by sa nevedel orientovať.

Pri vstupe do podniku sa však situácia skomplikovala. "Pán sa slušne spýtal čašníka, či sa môžu naobedovať a zobrať i psa. Čašník razantne odmietol, nemôžu sa so psom najesť dnu," píše sa v prvom statuse, ktorý na sociálnych sieťach videlo obrovské množstvo ľudí.

Tvrdenia motorestu označili za klamstvá

Po kritike podniku prišlo vyjadrenie aj zo strany vedenia zariadenia. Už v minulom článku sme vás informovali o rozdieloch medzi verziou motorestu a verziou tretej strany, ktorá na prípad upozornila ako prvá. No v týchto dňoch sa so svojím tvrdením prihlásili aj blízki postihnutého mladíka priamo na stránke Nekŕmte nás odpadom, ktorá sa podobným prípadom na sociálnej sieti venuje.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

V začiatku reakcie na tento prípad rodina uviedla, že sa s podobnými prípadmi stretávajú často. ​"Vážený pán majiteľ. S takýmito prípadmi sa často stretávame a už nemáme silu a energiu vysvetľovať ľuďom skutočnosti a zákon a ničiť si svoje zdravie," začína svoje stanovisko rodina nevidiaceho Jaroslava.

Vyvracanie argumentov

Pokračujú však kritikou a vyvracaním argumentov, ktoré zazneli v odpovedi reštaurácie. Tá píše, že incident sa odohral 15. júna. "Incident sa stal 9. júna a nie 15., ako uvádzate. Možno, ak by ste ďalšieho nevidiaceho v ten iný deň tiež takto ... ," píše sa v nedokončenej vete na margo nepresnosti dátumu prípadu. Ako ďalšiu nepresnosť uvádzajú, že na mieste ich nikto neobslúžil, pričom doplnili, že miest na sedenie sa vo vnútri nachádzalo viac než dosť.

Obrovská kritika sa zniesla na skutočnosť, že slepého mladíka si údajne personál nevšimol. "Ďalej, nehnevajte sa na mňa, ale nevšimnúť si človeka s bielou palicou a riadne označeným vodiacim psom? To ako vážne?" položila rétorickú otázku v statuse rodina.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Príbuzní slepého Jaroslava spomínajú aj tretiu stranu, ktorá o prípade písala. "Ďalšie fakty sú, že sme s pani, ktorá sa tohto všetkého chopila vonku stáli pred vašim motorestom minimálne 20 minút a nik neprišiel," odpovedá rodina na tvrdenie motorestu o tom, že personál mal po incidente ísť rodinu ihneď skontrolovať na parkovisko.

Rodina sa vrátila

​"Vážený pán majiteľ. Každá jedna veta je klamstvo. Ja len nerozumiem, prečo ste sa k tomu takto postavili. Či ste naozaj zlý človek alebo si nemienite priznať chybu?" píše sa v položenej otázke. Status však pokračuje krokom, ktorý by len málokto čakal. "Dnes sme tam boli a čakali sme, že sa k tomuto všetkému postavíte čelom a nejako to vyriešime k spokojnosti všetkých. Ale bohužiaľ ste zbabelo strčili hlavu do piesku. Ani jediné slovo ospravedlnenia. Aspoň za vzniknutú situáciu, ak ste stále presvedčený, že máte pravdu," referuje rodina v odpovedi, ktorá bola v stredu zverejnená na sociálnej sieti.

Tento príbeh sa začal šíriť ešte v pondelok prostredníctvom internetu. Príbeh o tom, ako nevidiaceho Jaroslava v motoreste Dubník pri Žiari nad Hronom odvtedy videlo už viac ako 800-tisíc ľudí. Po tom, ako nevidiaceho muža odmietli obslúžiť v motoreste za prítomnosti vodiaceho psa, skončila celá rodina na parkovisku pred podnikom. Celá situácia napokon prerástla do takého štádia, že postihnutý chlapec sa pred podnikom rozplakal.