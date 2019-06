Ostrá kritika Pellegriniho na adresu Kisku: Na výročie nešiel a ostal sedieť doma, myslí si

BRATISLAVA - Na pietny akt 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii mohol ísť prezident a nebol by žiadny problém. Konštatoval to v relácii Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Ako vysvetlil, pozvánky na pietny akt do Portsmouth a Ruska vrátane pozvánky na vystúpenie na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre prišli súčasne. „Nepamätám si, kedy sa slovenskému politikovi ukázala možnosť spolu vystupovať s ruským i čínskym prezidentom, stáť na pódiu s najvplyvnejšími mužmi sveta a hovoriť o udržateľnom rozvoji a budúcnosti, ako bude fungovať svet. Bola to veľká výzva, ale aj obrovská česť, že Slovenská republika bola pozvaná povedať svoj názor," podotkol. Dodal, že ten termín sa nedal zmeniť, a preto kontaktoval prezidenta SR.

Povedal, že nepôjde

„Prezident nám oznámil, že už cestovať nebude, lebo jeho posledná cesta bola do Česka. Nikto sa nezaoberá tým, že prečo nešiel dôstojne zastúpiť Slovenskú republiku, kým som ja hovoril v Rusku o záujmoch našej krajiny. Kvôli tomu, že sa mu nechcelo isť, mňa kritizujú médiá, a to je nefér. Kiska do 15. júla berie plat ako prezident a malo byť to jeho povinnosťou, keď nemohol ísť predseda vlády. Mal sadnúť do lietadla a ísť dôstojne reprezentovať našu krajinu na Deň D," konštatoval. "Prepáčte, nechcelo sa mu ísť , zostal doma sedieť ale hlavne, že mňa kritizujú médiá," vyslovil kritiku premiér. Podľa Pellegriniho z pohľadu vlády aj napriek tomu bolo Slovensko na tejto udalosti, ktorú nakoniec navštívil vicepremiér Richard Raši, zastúpené na najvyššej možnej úrovni.

Medzi elitou bol napokon Raši

Potom, ako sa nenašla dohoda na tom, kto pôjde na pietny akt 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii, sa na tejto udalosti zúčastnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Ocitol sa na jednom z čestných miest priamo za kráľovnou Alžbetou II. Dokonca si dal pohárik s Theresou Mayovou či Emmanuelom Macronom. Stretol sa aj s ďalšími významnými predstaviteľmi. Jeho návšteva sa stala hitom nielen na sociálnych sieťach, ale aj medzi politikmi. Tí sa však nevyjadrovali na Rašiho adresu, ale kritizovali Kisku i Pellegriniho.