Salvini tvrdo proti utečencom: Presadil nový dekrét, lode mimovládok budú dostávať pokuty

Ako po rokovaní vlády oznámil minister vnútra a líder protiimigrantskej strany Liga Matteo Salvini, podľa tohto výnosu bude možné uložiť prevádzkovateľovi lode, ktorá bez povolenia vpláva do talianskych pobrežných vôd a na jej palube budú migranti, pokutu až do výšky 50-tisíc eur. Taliansko pritom od Salviniho nástupu do vlády nevydáva povolenia na vstup do svojich vôd žiadnym takýmto lodiam.

Nový výnos takisto oprávňuje Salviniho ministerstvo vnútra "uskutočňovať tajné policajné operácie a odpočúvanie elektronických zariadení s cieľom odhaliť prevádzačov", pričom prevádzačmi Salvini tradične označuje členov mimovládnych organizácií, ktoré na mori zachraňujú migrantov.