MIMORIADNE Bombový útok v Egypte! Terčom sa stal neďaleko pyramíd turistický autobus

Najmenej 12 prevažne zahraničných turistov bolo zranených pri explózii, ktorá zasiahla turistický autobus u nového egyptského múzea blízko pyramíd v Gíze. S odvolaním sa na dva bezpečnostné zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Bližšie podrobnosti zatiaľ úrady neoznámili.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ