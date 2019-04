Mladý pár sa vybral na rybačku: FOTO Keby neurobil túto zásadnú vec, mohol byť mŕtvy

Zdroj: FB/Colen R Nulgit

CANBERRA - Shantelle Johnsonová a jej partner Colen Nulgit zo Západnej Austrálie sa vybrali minulý pondelok na rybačku do Národného parku Keep River. Stala sa im však nepríjemnosť, ktorá sa mohla skončiť tragicky. Ich auto zapadlo v bažine, kde sa nachádzali aj krokodíly. Našťastie mala dvojica toľko duchaprítomnosti, že do rozmočenej pôdy napísala veľké HELP (Pomoc), vďaka ktorému ich spozorovali z lietadla a zachránili.