VIDEO Turisti oddychovali na pláži: Keď zbadali, čo lezie z krovia, okamžite sa dali na útek

Očití svedkovia nakrútili dramatickú situáciu, ktorá sa odohrala na pláži v Národnom parku Tayrona v severnej Kolumbii. Ľudia pokojne relaxovali, no niečo im narušilo pohodu. Z kríkov vyliezol krokodíl a namieril si to rovno medzi nich. Turisti sa hneď dali na útek, nikto sa rozhodne nechcel stať jeho korisťou.

Zdroj: Youtube/Video Break

Miestne úrady v tejto súvislosti pripomínajú, že park bol založený v snahe chrániť prírodu a zvieratá v nej žijúce. Zároveň podotkli, že prítomnosť krokodíla je pozitívnym signálom. Pláž neskôr evakuovali, aby nedošlo k stretu medzi zvieraťom a ľuďmi. "Táto oblasť neslúži len ako miesto na dovolenky, ale takisto na ochranu voľne žijúcich živočíchov. Treba to brať pri návšteve parku do úvahy," uviedol riaditeľ národného parku Luz Elvira Angarita.

Zdroj: Youtube/Video Break ​

Krokodíl dlhohlavý, patriaci do druhu amerických krokodílov, dorastá až do dĺžky šesť metrov a môže vážiť viac ako 900 kilogramov. Pre ľudí predstavuje podľa odborníkov potenciálne nebezpečenstvo, no nie je až taký agresívny ako iné druhy. I tak by sa ale nemal človek približovať ku krokodílovi dlhohlavému na vzdialenosť kratšiu než dvadsať metrov, nemal by ho provokovať ani plávať v oblastiach, kde bol videný. Najčastejšie sa vyskytuje na južnej Floride, pobreží Mexika, Peru a Venezuele.