Status quo z čias studenej vojny: Rusko a NATO ukončili všetku spoluprácu

MOSKVA - Rusko a NATO prerušili všetku spoluprácu a v ich vzťahoch prevládol status quo z čias studenej vojny. V pondelok to v rozhovore pre ruské štátne médiá vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško. Píše o tom webový portál The Moscow Times.

"Severoatlantická aliancia samotná sa vzdala akejkoľvek pozitívnej agendy vo vzájomných vzťahoch s Ruskom," vyhlásil ruský diplomat. Gruško, ktorý v rokoch 2012-2018 pôsobil ako ruský veľvyslanec pri NATO, v tejto súvislosti ďalej uviedol, že pretrvávajúca patová situácia vo vzťahoch Ruska s NATO pripomína stav z čias studenej vojny, ktorý viedol k založeniu Severoatlantickej aliancie.

Diplomat zároveň varoval Alianciu pred vojenským konfliktom s Ruskom, pričom poukázal na to, že "všetci rozumní ľudia dúfajú, že k nemu nedôjde". "Viedlo by to k humanitárnej katastrofe. Som si istý, že si to uvedomujú aj vo Washingtone a Bruseli," dodal Gruško.

Ako pripomína The Moscow Times, interview s Gruškovom sa konalo len deň po tom, ako niektorí bývalí aj súčasní vysokí predstavitelia americkej armády vyjadrili obavu, že nedostatočná komunikácia medzi Moskvou a Washingtonom by mohla viesť k jadrovému konfliktu spôsobenému "omylom alebo zlým odhadom situácie".

"Hrozí nám, že znova upadneme do stavu studenej vojny, ktorá však nie je v nikoho záujme," vyhlásil pre agentúru AP James Stavridis - americký admirál vo výslužbe a bývalý hlavný veliteľ síl NATO v Európe. Ten podľa The Moscow Times v tejto súvislosti pre AP ďalej uviedol, že "bez stáleho politického dialógu obranných rezortov (oboch krajín) neustále narastá riziko novej studenej vojny".

NATO ukončilo vojenskú a civilnú spoluprácu s Ruskom v roku 2014 v reakcii na ruskú anexiu Krymu. Na vzájomných vzťahoch sa však negatívne prejavili aj mnohé iné sporné otázky, ako napríklad ruská prítomnosť v Kerčskom prielive alebo nedávne rozhodnutie Washingtonu odstúpiť od rusko-americkej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), píše The Moscow Times.