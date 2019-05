NATO v rozhovore s EÚ pred eurovoľbami: Hlavnou témou boli kybernetické hrozby

Ilustračné foto

BRUSEL - Špecializované počítačové pracoviská Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) sa spoločne zamerali na potenciálne kybernetické hrozby, ktoré by mohli ovplyvniť konanie májových volieb do Európskeho parlamentu (EP). Uviedla to v pondelok Európska komisia.