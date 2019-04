Český hotel odmietal ubytovávať Rusov: Museli najprv podpísať nesúhlas s anexiou Krymu

"Anexia Krymu odporuje základným pravidlám medzinárodného práva," uvádza vo svojom rozhodnutí Ústavný súd, pričom odkazuje na výroky relevantných medzinárodných organizácií, ale napríklad aj českého ministerstva zahraničia.

"Šlo o bezprostrednú reakciu na jednoznačné porušenie medzinárodného práva. To, čo spravil daný sťažovateľ (majiteľ hotela Brioni - pozn.), bolo koniec koncov v súlade s českou zahraničnou politikou a politikou medzinárodných organizácií," uvádza sa v rozhodnutí Ústavného súdu. "Slobodné podnikanie nie je len cestou k zisku, ale aj priestorom na sebarealizáciu, a štát by do nej mal zasahovať iba výnimočne," uvádza ďalej súd.

Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym vo februári a marci 2014, čím jasne porušilo medzinárodné právo a medzinárodné spoločenstvo túto anexiu neuznáva a protestuje proti nej. O mesiac neskôr, v apríli 2014, našla inšpektorka Českej obchodnej inšpekcie (ČOI) v hoteli Brioni písomný oznam, že občania Ruska sa v ňom počnúc 24. marcom nemôžu ubytovať, ak nepodpíšu vyhlásenie odsudzujúce okupáciu Krymu.

ČOI následne hotelu uložila vysokú pokutu, no jeho majitelia sa obrátili na krajský súd v Ostrave, ktorý pokutu zrušil. ČOI potom tento prípad pohnala pred Najvyšší správny súd, ktorý dal za pravdu zase jej, a tak sa majitelia hotela obrátili na poslednú právnu inštanciu v ČR - Ústavný súd.